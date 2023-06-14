Мужчины с этими именами всегда будут счастливы в браке: их всего 3

О счастливой семейной жизни мечтают не только представительницы прекрасного пола, но и мужчины, хотя и не все готовы признаться в этом во всеуслышание. Многие парни предпочитают делать вид, что самое главное в жизни для них - это бизнес, финансовое благополучие и саморазвитие, а семья дело десятое. К счастью, не все такие - есть и те, кто не играет в альфа-самца, чуждого сентиментальности, а открыто говорит о желании создать крепкую семью и прикладывает для этого все усилия. Как правило, эти парни носят конкретные имена - рассказываем, какие именно.

Александр

Обладатель этого имени - мужчина серьезный и ответственный. В его представлении, если жениться - то раз и навсегда, не размениваясь на браки-однодневки.

Поэтому к особам противоположного пола Саша всегда присматривается с прицелом не на короткую интрижку, а на крепкий союз.

Александр может долго затягивать с женитьбой, но зато когда встретит свою единственную, не станет откладывать бракосочетание в долгий ящик. Рядом с этим мужчиной избранница будет чувствовать себя как за каменной стеной - более надежного и преданного мужа и отца трудно себе вообразить.

Евгений

Если на свете и существует идеальный муж, то он определенно носит имя Евгений. Мужчина, нареченный этим именем, обладает всеми качествами, которые хотели бы видеть в своем избраннике дамы: заботливый, внимательный и в то же время решительный и отважный, готовый всегда встать на защиту семьи.

Для своих близких Евгений готов совершенно на любые поступки.

Немаловажно, что обладатель этого имени вкладывает много сил в материальное обеспечение своей семьи. Его стараниями они всегда будут жить в полном достатке и не знать лишений. Как правило, семья у Евгения получается большой и дружной.

Ярослав

Так же как и Александр, обладатель имени Ярослав может потратить на поиски своей единственной долгие годы. Для него важно найти ту, с которой он почувствует настоящее духовное единение и взаимопонимание.

Зато когда такая встреча случается, Ярослав не тратит времени зря и создает семью.

Это очень ответственный и трудолюбивый мужчина, для которого видеть счастливые лица родных - самая лучшая награда после трудного дня. Детей Ярослав просто обожает и они отвечают ему взаимностью - из обладателя этого имени получается полный энтузиазма и энергии отец. Ну чем не идеал?