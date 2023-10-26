Мужчины с этими именами всегда будут много зарабатывать: их женам повезло

В бюджете семьи должно хватать средств не только на повседневные расходы, но и на непредвиденные. Кроме того, не лишним будет отложить некую сумму на будущее, например, на покупку квартиры, обучение детей или приобретение автомобиля. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена мужчин, с которыми жене не будут страшны никакие финансовые неурядицы – они всегда много зарабатывают.

Андрей

Мужчина, нареченный этим именем, наделен феноменальным чутьем на деньги. Он интуитивно чувствует, какие сферы деятельности будут особенно востребованы в ближайшие годы, и делает ставку на них. При этом Андрей искренне любит свою профессию, а не просто сидит в офисе положенное время, лишь бы получить зарплату.

Целеустремленность помогает обладателю этого имени достичь поставленных задач.

Порой окружающие не верят в его грандиозные планы, но Андрей на своем примере доказывает – если очень захотеть, можно и в космос полететь, и солидное состояние сколотить. Его прибыль растет как на дрожжах, и вряд ли Андрей остановится на достигнутом.

Никита

Характер у Никиты не сахар. Обладатель этого имени славится своим упорством, которое многим людям не по нраву. Никита никогда не станет молчать, если его что-нибудь не устраивает, но именно эта черта в результате приносит ему успех и материальное благополучие. Пока остальные пассивно ждут повышения, этот мужчина действует – и выигрывает.

При этом Никита далеко не всегда демонстрирует свой колючий характер.

Если того потребуют обстоятельства, он проявит хитрость и дипломатические качества. Особенно обладатель этого имени хорош в переговорах и заключении сделок, за это руководство ценит его и регулярно поощряет щедрыми премиями. Что тут сказать – Никита это абсолютно заслужил.

Юрий

На первый взгляд Юрий не кажется карьеристом, тем человеком, для которого большой заработок – одна из главных целей в жизни. На самом же деле обладатель этого имени не прочь сколотить себе состояние, но добивается он этого постепенно, собственным трудом. По головам идти уж точно не станет, за что его любят и уважают коллеги.

Рано или поздно этот сдержанный, ответственный и исполнительный сотрудник оказывается на хорошем счету у начальства.

Именно ему доверяют все сложные проекты, соответственно, и финансовое поощрение выше. Юрий не стремится получить золотые горы сразу, но шаг за шагом будет накапливать свой капитал и подниматься выше по карьерной лестнице.