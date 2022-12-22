Мужчины с этими именами в глубине души ненавидят женщин: держитесь подальше

С давних времен считалось, что мужчина должен быть грубым и порой даже агрессивным. Мол, это качества, доставшиеся нам от далеких предков, которым приходилось тщательно оберегать свое пространство, имущество, близких людей - побеждал тот, кто был сильнее и яростнее. Однако в наши дни представителям сильного пола вовсе не обязательно демонстрировать свою силу и гнев - и все же некоторые из них в глубине души таят агрессию и ненависть, в том числе к женщинам. Связываться с таким типом не рекомендуется - он способен прекратить жизнь своей второй половинки в ад. Узнать женоненавистника можно по имени - эксперты в области эзотерики утверждают, что некоторые имена несут в себе негативную энергетику и толкают своих обладателей на неблаговидные поступки.

Виссарион

Обладатели имени Виссарион наделены суровым и требовательным характером. Они делают успешную карьеру в любой сфере, которую выберут для себя, но в личной жизни у них все складывается гораздо сложнее.

В глубине души мужчины, которые носят это имя, относятся к женщинам слишком строго. Они будут постоянно изводить супругу придирками и замечаниями.

Кроме того, от Виссариона не стоит ждать комплиментов и нежности - он считает все это глупостями.

Вениамин

Мужчины, нареченные именем Вениамин, испытывают предубеждение по отношению к представительницам прекрасного пола. Если носитель этого имени с самого детства слышит отовсюду, что к девочкам отношение особое, он будет из вредности обижать их. Став взрослым, Вениамин, конечно же, не станет дергать за косички, но будет придерживаться мнения, что романтические отношения - это ярмо, от которого необходимо избавиться.

Чаще всего он избегает женщин.

Дементий

Дементий по своей природе - мужчина закрытый и замкнутый. Он редко впускает вого-то в свою жизнь и сердце. А если в детстве у носителя этого имени был перед глазами неблагополучный пример отношений между родителями, то он может закрыться в себе на всю жизнь.

Многие женщины, встретив Дементия, пытаются приласкать его, сделать так, чтобы лед в его душе растаял.

Однако он остается равнодушным к любым попыткам такого рода, куда комфортнее от чувствует себя в одиночестве.

Макар

Больше всего на свете Макара беспокоит его финансовое положение. Все остальное - личная жизнь, друзья, отношения - для него второстепенно. Обладатель этого имени подозревает всех и каждого в покушении на его богатство, поэтому старается не подпускать к себе близко ни приятелей. ни потенциальных невест. В глубине души Макар убежден, что женщины все как одна меркантильны, а значит, не стоит им доверять. Нередко он остается в одиночестве, без жены и детей.