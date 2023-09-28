Мужчины с этими именами ужасно ведут себя на первом свидании

Первое свидание - ответственное событие, к которому девушки готовятся особенно тщательно. Они выбирают наряд, волнуются, как бы не сказать ничего лишнего… а затем сталкиваются с неподобающим поведением собеседника. Эксперты назвали имена мужчин, от которых бедняжкам хочется сбежать еще до того, как официант принесет меню.

Александр

На первом свидании Александр нередко предстает самоуверенным и высокомерным парнем. Он выслушивает собеседницу с лицом профессора, принимающего экзамен у совершенно не готовой к нему студентки. Под конец встречи и бедной барышни невольно возникает желание попроситься на пересдачу и исправить то впечатление, которое произвела.

На самом деле, Саша - хороший, умный и талантливый мужчина.

Но гордость мешает ему быть самим собой, смеяться над шутками спутницы и демонстрировать к ней интерес. Александр считает, что маска недоступного идола сильнее разожжет страсть девушки и стремление добиться его расположения. Но гораздо чаще это, напротив, отталкивает.

Игорь

Бесспорно, у Игоря много достоинств, за которые можно смело его хвалить. Но в то же время есть у обладателя этого имени и свои недостатки. Например, полное отсутствие такта. В беседе с представительницами прекрасного пола Игорь вполне способен ляпнуть что-нибудь обидное и даже не заметить этого. Например:

“А с этой стрижкой у тебя лоб не кажется таким огромным!”

Услышать нечто подобное на первом свидании, неважно, в адрес своей внешности или личностных качеств, поистине неприятно. Столкнувшись с такой ситуацией, бедная девушка не знает, как отреагировать - сделать замечание, отшутиться или тактично промолчать. Хотя, скорее всего, ей захочется немедленно уйти, оставив Игоря в гордом одиночестве.

Олег

“До чего же он красивый… и занудный”, - приблизительно такие мысли посещают девушек во время свидания с Олегом. Мужчина, нареченный этим именем, действительно умеет произвести выгодное впечатление. Он следит за собой, способен поддержать разговор на любую тему, но его занудство перечеркивает буквально все достоинства.

Олег способен ухватиться за какую-нибудь незначительную мелочь и сосредоточиться на ней, тихо доводя собеседницу до бешенства.

Например, заметит, что какой-нибудь ингредиент в салате “не такой”, позовет официанта, управляющего и начнет выяснять, как же так получилось. В итоге львиная доля встречи уйдет на разборки.