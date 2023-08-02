Мужчины с этими именами терпеть не могут тратиться на своих вторых половинок

Ни одна в мире женщина не хотела бы, чтобы ей достался жадный и мелочный спутник жизни. Речь идет не только о деньгах - как правило, тот, кто экономит на своей любимой, довольно скуп и холоден на эмоции. Как сразу распознать скупердяя и сбежать от него, пока еще не поздно? Эксперты в сфере эзотерики назвали три мужских имени, которые носят настоящие жадины. От них не то что звезд с неба, розочки на Восьмое марта не дождешься.

Дмитрий

Обладатель имени Дмитрий не может похвастаться большими успехами в карьере, а значит, его финансовое положение также оставляет желать лучшего. Мужчина, нареченный этим именем, довольно часто сам толком не знает, чем хочет заниматься в жизни. Его бросает из одной сферы деятельности в другую, а в результате добиться успеха нигде не получается.

Из-за того, что финансы Димы постоянно поют даже не романсы, а частушки, он очень трепетно к ним относится.

Обладатель имени не позволяет никаких излишеств ни себе, ни своей спутнице. Даже если она получает в разы больше и ей по карману вон то брендовое платье. Дмитрий терпеть не может, когда его в чем-то превосходят, вот и злится из-за чужого успеха.

Константин

У Константина, в отличие от Димы, дела обычно идут успешно. Мужчина, которого родители назвали так, добивается успехов в своей сфере деятельности. Довольно часто ему удается накопить солидное состояние, вот только распоряжаться им Костя никак не хочет. Ему греет душу факт наличия у него такой крупной суммы, а все остальное кажется неважным.

Избранница может десяток раз напомнить Константину, что ребенку нужна новая обувь, а сантехнику в квартире давно пора заменить на современную.

Обладатель имени сделает вид, что не расслышал просьбу. Если в доме все более-менее функционирует, а отпрыск может погулять в стареньких кроссовках, зачем что-то менять? Как говорится, и так сойдет!

Роман

Жизнь в режиме жесткой экономии ждет избранницу Романа. Обладатель этого имени отнюдь не бедствует, но предпочитает не тратить свои кровные без важной на то причины. Причем какая из них покажется Роме таковой - попробуй-ка угадай. Он может годами откладывать ремонт в доме, потому что считает - незачем тратиться на это, пока все сносно работает.

Женщине, решившей связать свою жизнь с Романом, придется заранее приготовить себе финансовую подушку.

Если она не будет время от времени залезать к себе в копилку за деньгами на разные нужды, ей придется положить зубы на полку. Роман, кстати, совершенно не против, если супруга тратит свои средства на общую еду и создание уюта в доме.