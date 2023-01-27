Мужчины с этими именами становятся главными подкаблучниками

Обладатели этих имен во всем подчиняются своей избраннице - и ничуть не жалеют об этом.

В старину рыцари готовы были на любые подвиги во имя дамы сердца, а поэты, музыканты и художники воспевали своих возлюбленных и ничуть не стыдились своих чувств. В наши дни считается, что потакать партнерше - это не по-мужски, а любой уважающий себя представитель сильного пола обязан главенствовать в паре или в семье. Но некоторые парни не стремятся следовать этим правилам, а охотно позволяют своей второй половинке играть в отношениях первую скрипку. И неважно, что окружающие называют их подкаблучниками. Эксперты назвали имена, которые носят дамские угодники.

Анатолий

Парни, которых родители назвали именем Анатолий, ни за что не признаются друзьям, что им нравится подчиняться своей женщине. Наоборот, он будет рассказывать налево и направо, что жена у него по струнке ходит, в то время как дома все ровно наоборот. Обладатель этого имени готов в лепешку расшибиться, чтобы угодить своей возлюбленной.

Самое главное для него - чтобы партнерша была всем довольна, тогда и он тоже счастлив.

Константин

Обладатель имени Константин - романтик, который стремится всеми способами отблагодарить свою любимую за то, какие чувства она ему дарит. Чуть ли не ежедневно мужчина, нареченный этим именем, преподносит избраннице роскошные букеты, делает подарки и устраивает приятные сюрпризы. Своего стремления угодить жене Костя не скрывает, а на подколки друзей, что, мол, он подкаблучник, реагирует спокойно и с юмором.

Роман

Друзья могут посмеиваться над Романом, когда тот в разгар посиделок внезапно срывается домой, чтобы приготовить ужин жене. А вот сам обладатель имени не видит в таком поведении ничего зазорного. Рома готов Луну с неба достать, лишь бы порадовать свою любимую. Он часто делает ей неожиданные презенты.

Подруги его партнерши, напротив, не скрывают белой зависти и неустанно твердят, как же той повезло с таким чутким, нежным и заботливым парнем.

Сергей

Мужчина, нареченный именем Сергей, довольно часто становится подкаблучником из меркантильных соображений. Ему нравится, когда за него все решает кто-то другой, поэтому в семейной жизни охотно отдает бразды правления партнерше.