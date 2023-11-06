Мужчины с этими именами самые счастливые и успешные: их всего 3

Успешный мужчина — мечта любой женщины и образец для подражания. Портрет счастливого и обеспеченного парня складывается из множества штрихов, и один из них — это имя. Эксперты назвали три мужских имени, которые заряжены на удачу в карьере и личной жизни. При выборе имени для сына стоит обратить на них внимание, ведь они служат для своего обладателя настоящим талисманом.

Александр

Целеустремленный, привлекательный, успешный. Пожалуй, эти три прилагательных могут в точности описать каждого обладателя имени. Александр от природы наделен теми качествами, которые позволяют достичь самых высот. Карьера этого парня постоянно идет в гору — кажется, что он уже добился всего возможного, ан нет, это было только начало.

Удача сопутствует Саше не только в карьере, но и в личной жизни.

Девушки буквально готовы на все, что угодно, лишь бы завоевать внимание этого красавчика. Но покорить сердце Александра не так-то просто. Он предпочитает видеть рядом с собой уникальную женщину, равной которой попросту нет. Вместе они составят идеальную пару.

Владимир

Невероятная сила воли — вот что помогает обладателю этого имени добиваться поставленных целей. Владимир не разменивается на мелочи — ставит перед собой глобальные и амбициозные задачи, а затем планомерно приступает к их реализации. Действует спокойно, взвешенно, без суеты, поэтому оказывается в выигрыше.

Мужчина, нареченный этим именем, не боится брать на себя ответственность, решает задачи, на которые у окружающих не хватило бы духу.

Поэтому Владимир пользуется особенным уважением в своей сфере деятельности, да и среди друзей. Порой кажется, что ему по силам даже невозможное — и, пожалуй, это не так уж далеко от истины.

Максим

Недаром в переводе с латыни имя Максим означает «наибольший». Его обладатели стремятся получить от жизни все, подняться на самый верх карьерной лестницы и стать самыми счастливыми в личной жизни. Разве кто-то может осудить Макса за такие цели? Конечно же, нет. И это именно цели, а не мечты, потому что рано или поздно мужчина получит все, что хотел.

Для Максима нет ничего невозможного — а если какие-то вещи оказываются ему не под силу, значит, просто еще не наступило время.

Впоследствии обладатель имени, хорошенько подготовившись, вновь предпримет попытку — и не отступится, пока не добьется своего. Впрочем, такие ситуации в его биографии — редкость. Фортуна на стороне Макса и всегда приходит ему на помощь.