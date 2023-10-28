Мужчины с этими именами самые ранимые

Наверняка у каждого из нас есть родственники, знакомые или друзья, которые принимают все близко к сердцу. Они легко поддаются эмоциям и болезненно переживают нанесенные им обиды. Нередко таких людей называют высокочувствительными или ранимыми, общаться с ними нужно очень осторожно, чтобы не задеть их чувств. Обычно глубокие переживания свойственны представительницам прекрасного пола, но к ним бывают склонны и мужчины. Эксперты рассказали, какие имена носят самые эмоциональные парни. Дамам, желающим вступить с ними в отношения, стоит иметь это в виду и быть готовыми к постоянным конфликтам.

Валерий

Мужчина, нареченный этим именем, с самого детства обладает повышенной чувствительностью. Задеть его проще, чем отнять у ребенка конфету. С возрастом эти качества никуда не уходят, напротив, становятся еще более ярко выраженными. Валерий невероятно обидчив и злопамятен.

Близким людям бывает очень нелегко в общении с этим парнем.

Необходимо быть очень осторожным, чтобы не ранить его самолюбие неосторожным словом или поступком. В обратном случае Валерий будет долго обижаться и всем своим видом демонстрировать оскорбленную гордость.

Иннокентий

Робкий, наивный, чувствительный – именно эти три прилагательных как нельзя лучше описывают Иннокентия. Обладатель этого имени очень доверчив, и этим частенько пользуются недобросовестные люди. Дать отпор обидчикам Кеша не может, не тот склад характера, но сильно переживает из-за произошедшего.

Кроме того, мужчина, нареченный этим именем, обладает сильной эмпатией.

Он чувствует настроение близких людей, и если у них на душе плохо, Иннокентий тоже грустит и тоскует. Зато из него получается хороший собеседник, которому всегда можно поплакаться в жилетку и получить порцию сочувствия.

Трифон

Обладатель этого имени не может похвастаться везением – на его жизненном пути постоянно возникают какие-то проблемы и неурядицы. Возможно, именно поэтому Трифон становится боязливым и ранимым. Он то и дело ждет от судьбы и от окружающих людей какого-нибудь подвоха.

Когда в очередной раз случается что-то плохое, Трифон замыкается в себе.

Он винит себя в произошедшем и проклинает свой нестойкий характер. Иногда у него случаются нервные срывы, которые, к счастью, не приводят к фатальным последствиям – успокоившись, обладатель имени продолжает двигаться вперед.