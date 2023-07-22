Мужчины с этими именами самые избалованные: их капризы невозможно терпеть

Маленькие дети любят капризничать: “Не хочу спать”, “Не буду кашу”, “Хочу не эту игрушку, а другую”. С течением времени это качество уходит в прошлое… но не у всех. Кто-то даже во взрослом возрасте не прочь продемонстрировать окружающим свою избалованность. Эксперты в сфере эзотерики назвали три мужских имени, с обладателями которых сладить так же трудно, как с ребенком - они постоянно чем-то недовольны и капризно надувают губы, если избранница не считается с их желаниями.

Никита

В переводе с древнегреческого Никита означает “победитель”. Имя с такой семантикой накладывает отпечаток на характер парня. Безусловно, ему действительно есть чем похвастаться - обладатели этого имени очень целеустремленные, амбициозные, готовые добиваться желаемого, каким бы трудным ни был путь.

Но в то же время мужчина, нареченный этим именем, может быть очень капризным.

Достигнув определенных успехов в жизни, Никита начинает думать, что окружающие должны преклоняться перед и во всем ему потакать. Порой его поведение выходит за рамки приличий, и он выглядит, как избалованный ребенок, которому все не то и не так.

Станислав

Обладатель славянского имени Станислав растет любознательным и активным ребенком. Стас из тех, что повсюду сует свой нос, поскольку считает, что весь мир вращается вокруг него и он должен быть в курсе всех происходящих событий. Что бы ни происходило в семье, школе, во дворе, он убежден, что событие прямо или косвенно касается его.

Неудивительно, что этот мужчина вырастает настоящим эгоцентриком.

Станислав предпочитает общество людей, которые во всем ему потакают и поддакивают. Со всеми остальными, кто смеет высказывать ему в лицо критику и замечания, он рано или поздно перестает общаться. Стас не терпит конкурентов, а если таковые появляются, старается их устранить.

Тимур

“Железо”, - так переводится с монгольского языка имя Тимур. Его обладатель с рождения наделен сильным характером, всегда знает, чего хочет, и умеет манипулировать окружающими, чтобы добиться желанного результата. С возрастом его способности вертеть близкими и друзьями по своему усмотрению становятся еще отточеннее.

Упрямый и гордый Тимур до последнего будет настаивать на своем.

Даже если его план никуда не годится, он будет следовать ему, в то время как все остальные пойдут другим путем. Тимуру проще потерпеть неудобства, сжав зубы, чем согласиться с чужим мнением и принять его. Поэтому в компании за ним закрепилась репутация капризного человека.