Мужчины с этими именами самые большие зануды: с ними заснешь от скуки

Иногда под словом “занудство” мы подразумеваем милые и безобидные чудачества, свойственные едва ли не каждому человеку. А иногда - раздражающую черту характера, которая отравляет жизнь если не ее обладателю, то его друзьям, близким, коллегам… Занудам сложно найти себе пару, потому что потенциальная вторая половинка не готова терпеть постоянные замечания в свой адрес или выслушивать скучные нотации. Рассказываем, обладатели каких мужских имен отпугивают от себя девушек своим занудством.

Вадим

На лице Вадима как будто бы застыло одно и то же хмурое выражение. Возникает впечатление, что обладатель этого имени постоянно чем-то недоволен. Впрочем, если завести с ним беседу, окажется, что все так и есть. Вадим всегда найдет повод для того, чтобы поворчать или раскритиковать кого-нибудь.

Друзья и знакомые этого мужчины отмечают, что он обделен чувством юмора.

Если кто-нибудь пошутит в компании, будут смеяться все, кроме Вадима. Он еще и попросит объяснить что, собственно, веселого в прозвучавшей байке или анекдоте, а после заявит, что все равно ничего не понял. Зануда, каких поискать.

Игорь

“Ты купила новое платье? Зачем? Сколько оно стоило? Разве то, старое, уже не пригодно к носке?” - женщине, связавшей свою жизнь с Игорем, такие допросы не в новинку. Обладатель этого имени любит придираться к каждой мелочи. Каждое событие, произошедшее без его непосредственного участия, будет разобрано по косточкам и беспощадно раскритиковано.

В работе Игорь тоже тот еще зануда.

Он будет дотошно изучать каждую деталь, перечитает отчет на несколько раз, даже если с первого было понятно, что все идеально. Он еще и найдет, к чему придраться, чтобы подчиненные не расслаблялись.

Олег

У Олега есть масса достоинств. Это превосходно образованный, талантливый, привлекательный внешне мужчина, но есть у него минус, который способен затмить собой все плюсы. Олег - ужасный зануда. Беседа с ним вскоре превращается в монолог, в котором обладатель имени делится своими взглядами на жизнь и осуждает тех, кто придерживается иной точки зрения.

После таких разговоров девушки в ужасе сбегают от Олега.

“А ведь как хорошо все начиналось”, - вздыхают они, вспоминая первые минуты знакомства.

Мужчина, нареченный этим именем, будет перечислять свои достижения, перечислит страны, в которых бывал, иностранные языки, которыми владеет, и осудит собеседницу, если она не может похвастаться тем же.