Мужчины с этими именами притягивают к себе деньги как магнитом

Мужчины любят меряться друг с другом своими достижениями. Одни хвастаются друзьям успехами на любовном фронте, другие - продвижением по карьерной лестнице, третьи готовы хоть сто раз рассказать в компании, какого огромного леща поймали на рыбалке. Но одна из самых главных мужских “мерялок” - это финансы. Парней хлебом не корми - дай утереть нос сопернику количеством средств на банковском счете. Рассказываем, мужчины с какими именами обычно выходят из этого спора победителями - у них всегда денег куры не клюют.

Виктор

Ох, недаром имя Виктор переводится как “победитель”. Парни, которых нарекли так родители, всегда на коне - как в личной жизни, так и в работе. Они обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы добиться в жизни успеха. Предприимчивые, умные, амбициозные, они идут к цели и с легкостью достигают ее.

Если обладатель этого имени поставит перед собой задачу - к определенному возрасту стать обеспеченным человеком, то можно не сомневаться, слово свое он сдержит.

Деньгами налево и направо Виктор не бросается, он знает им цену, а потому старательно копит и вкладывает в развитие своего бизнеса. И получает еще больше. Вуаля!

Роман

Обладатель имени Роман - один из тех счастливчиков, которым никогда не нужно считать деньги. Ведь их у него в избытке. При этом зачастую этому парню нет необходимости вкалывать день и ночь - финансы как будто сами идут к нему в руки. Удача сопутствует Роману в деловых вопросах, он - любимчик Фортуны.

Кроме того, мужчина, нареченный этим именем, может похвастаться превосходной интуицией.

Он чувствует, какие шаги для развития бизнеса и получения прибыли надо предпринять, а чего - обходить в стороной. В результате он добивается феноменальных успехов и сколачивает солидное состояние.

Кирилл

Мужчина, которого родители назвали именем Кирилл, необыкновенно трудолюбив. Он старается овладеть какими-нибудь навыками как можно раньше, чтобы найти источник дохода и не зависеть от родителей материально. Любое дело в руках Кирилла спорится и приносит ему хорошую прибыль.

Секрет финансовой состоятельности этого парня очень прост - он не жалеет времени и сил, чтобы достичь высот в своей профессии.

Пока окружающие ленятся, прокрастинируют, надеются на то, что прилетит волшебник на вертолете и подарит миллион, Кирилл работает. И получает за это деньги.