Мужчины с этими именами превратят вашу жизнь в сказку: никаких скандалов, лишь любовь

Разглядеть негативные качества избранника в самом начале отношений мешают розовые очки. Порой, искренне полюбив партнера, мы не замечаем того, что он обходится с нами не совсем красиво - а если и замечаем, то находим тому оправдания. Ревность, неуважение, игнорирование чувств и потребностей второй половинки - все это приносит немало огорчений в совместной жизни. Тем не менее есть мужчины, совместная жизнь с которыми похожа на сказку. Они не станут устраивать скандалы, делать вид, что вас и ваших проблем не существует, а будут настоящей опорой. Рассказываем, из обладателей каким имен получаются лучшие партнеры и мужья.

Иван

Мужчины, нареченные этим именем, не ищут коротких интрижек. Они с самого начала нацелены на серьезные и продолжительные отношения. Следовательно, если Иван предлагает вам встречаться или стать его женой, значит, он в самом деле готов разделить все горести и радости и стать для вас защитником.

В семейной жизни Иван просто идеален. Он всегда позаботится о том, чтобы дом был полной чашей, а жена и дети - довольны всем.

Это невероятно чуткий, внимательный, ласковый мужчина, для которого благополучие близких - самое главное в жизни. Быть с ним - значит чувствовать себя как за каменной стеной.

Матвей

Сложно найти более спокойного и уравновешенного мужчину, чем Матвей. Обладатель этого имени, быть может, и не хватает звезд с неба. Но рядом с ним любая женщина будет чувствовать себя любимой и желанной. В конфетно-букетный период Матвей будет радовать простыми, но приятными сюрпризами.

Парень, нареченный этим именем, прекрасно понимает ту ответственность, которая ложится на его плечи с созданием семьи.

Поэтому, услышав от него предложение руки и сердца, можете не сомневаться - он по-настоящему готов к этому серьезному шагу, все продумал и просчитал.

Фёдор

Обладатель имени Фёдор не станет размениваться на мелочи. Этот мужчина - однолюб, который ищет свою возлюбленную, единственную на всю жизнь. Верность для Феди - не пустой звук. Связав свою судьбу с избранницей, он даже не посмотрит в сторону, на других женщин.

Фёдор - мастер на все руки, все свободное время он посвящает тому, чтобы сделать дом еще более уютным.

Семейное гнездышко, созданное этим мужчиной, способно простоять долгие годы и передаваться из поколение в поколение. Если в паре возникают сложности, Федя решает их без шума и скандалов.