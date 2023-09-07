Мужчины с этими именами предадут любовь ради выгоды

Клятвы в вечной любви приятно кружат голову, но, увы, они не гарантируют того, что избранник проведет с вами всю свою жизнь. Иногда влюбленных разводят по разные стороны обстоятельства, иногда люди сами совершают выбор не в пользу чувств. Эксперты в сфере эзотерики назвали три мужских имени, обладатели которых легко откажутся от любимой женщины во имя своих амбиций.

Александр

Парень, нареченный этим именем, невероятно амбициозен. Он не хочет довольствоваться малым, а непременно замахнется на кусок пирога побольше и послаще. Александр продумывает свои действия на несколько шагов вперед, и из всех возможных вариантов выберет именно тот, который сулит максимальную выгоду. Даже если для этого придется чем-то пожертвовать.

Например, отношениями со своей второй половинкой.

Саша не готов отказываться от своей цели во имя любви. И если жизненные обстоятельства поставят его перед выбором - избранница или карьера и материальное благополучие, - он без долгих раздумий выберет второе. И, надо сказать, действительно покорит желанные вершины.

Борис

Борис - мужчина, которого вечно терзают противоречия. С одной стороны, он всей душой стремится к красивой жизни, финансовой обеспеченности и прочим преимуществам. С другой - женщина, которую он любит, не хочет пафоса, все, что ей нужно - обычное семейное счастье. Но в конечном итоге жажда выгоды окажется для Бори сильнее.

Как только обладателю имени представится возможность круто изменить свою жизнь, он сделает это, но - сюрприз! - свою вторую половинку с собой не позовет.

Борис считает, что с легкостью построить другие отношения с женщиной, которая будет полностью соответствовать его новому высокому статусу. Это получается не всегда, но Боря все равно ни о чем не жалеет.

Роман

Имя Роман нередко носят двуличные мужчины. Парень, получивший при рождении это имя, никогда не бывает обделен женским вниманием. К своей “официальной” избраннице он относится как к должному, мол, она должна быть рада, что такой красавчик остановил свой выбор на ней.

Роман не ценит доброе отношение и считает, что без труда найдет что-нибудь получше.

Если ему будет выгодно вступить в отношения с другой девушкой, например, более популярной и “статусной”, Роман без зазрений совести бросит прежнюю подружку. Приглашения на крутые вечеринки, выгодные знакомства и обеспеченная избранница для него гораздо важнее искренних чувств.