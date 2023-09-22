Мужчины с этими именами портят жизнь окружающим: лучше держаться подальше

Наверное, каждому из нас на жизненном пути хотя бы раз встречался человек, о котором впоследствии хотелось сказать: “Настоящая катастрофа”. Такие люди как будто бы одним своим присутствием привносят в жизнь негатив. Возможно, все дело в энергетике имени - эксперты в сфере эзотерики перечислили несчастливые мужские имена.

Виталий

Обладатель этого имени от природы наделен всеми качествами, с которыми легко можно добиться успеха. Привлекательный внешне, талантливый, не обделенный интеллектом - казалось бы, можно жить да радоваться, но все же что-то мешает Виталию стать триумфатором. А именно - его пассивность и склонность к прокрастинации.

Если бы не эти качества, Виталий мог бы достичь невиданных высот в карьере, да и в личной жизни его ждали бы сплошные победы.

Однако он не спешит делать первый шаг навстречу мечте, предпочитает ждать, когда же счастье само приплывет в руки. Из-за своей медлительности Виталя зачастую подводит не только себя, но и близких людей.

Олег

Судьба щедро наделила Олега лидерскими способностями и всеми задатками удачливого карьериста. Ему практически не нужно прилагать усилий, чтобы добиться поставленных целей. В портфолио Олега - множество крутых проектов, он востребован и успешен, однако взаимоотношения с коллективом у него никак не складываются. Почему?

По той простой причине, что в определенный момент Олег слишком высоко задирает нос.

Ему кажется, что он на голову выше всех окружающих и никто не может переплюнуть его в мастерстве, интеллектуальных способностях, умении вести переговоры и прочих навыках. На самом деле, конечно, Олег вовсе не так уж превосходен, и коллеги терпеть его не могут за заносчивый нрав.

Родион

У Родиона много положительных качеств, но все они могут легко померкнуть, если тот даст волю своим недостаткам. Проблема этого мужчины заключается в его неумении справляться со своими эмоциями. В ключевой момент Родион прислушивается не к голосу разума, а к тем чувствам, что переполняют изнутри, и совершает ошибку.

Из-за своей вспыльчивости Родион часто теряет место работы, друзей, любимую женщину.

Далеко не каждый человек способен долго терпеть его выходки. Обладатель этого имени ведет себя по-настоящему непредсказуемо. Даже если сегодня удастся успокоить его и склонить в сторону верного решения, не факт, что тот же самый фокус удастся провернуть завтра.