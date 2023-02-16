Мужчины с этими именами отравляют жизнь окружающим: держитесь подальше

Пожалуй, у каждого человека есть знакомый, которого можно коротко охарактеризовать “тридцать три несчастья”. Он постоянно и сам попадает в какие-нибудь нелепые ситуации, а втягивает в них окружающих. Порой люди даже начинают избегать с ним встречи, потому что знают - это чревато неприятными последствиями. По словам экспертов, “талант” отправлять всем жизнь присущ обладателям определенным имен. Они рассказали, какие мужские имена заряжены негативной энергетикой и приносят своим обладателям, а также тем, кому не повезло оказаться поблизости, неудачи.

Виталий

Мужчины, нареченные именем Виталий, не отказывают себе во всевозможных удовольствиях. Они не прочь провести время с друзьями за бутылкой чего-нибудь горячительного, но зачастую не знают меры и попадают в неловкие ситуации - к сожалению, не такие романтичные, как с Женей Лукашиным из “Иронии судьбы”.

Кроме того, любовь к выпивке рано или поздно доведет Виталия до алкоголизма и испортит жизнь ему и близким людям еще больше.

Даниил

Парни, получившие при рождении имя Даниил, питают слабость к противоположному полу. Они обожают женское внимание и ради него готовы пойти на что угодно. Даже наличие законной жены или постоянной подруги не удержит обладателя этого имени от флирта, а то и реальной измены. В пылу страсти Даниил часто забывает об осторожности и попадает впросак - то во время прогулки с любовницей столкнется с друзьями “официальной” второй половинки, то назовет благоверную чужим именем и выдаст себя.

Денис

Обладатели имени Денис обладают крайне ранимым и хрупким эго. Обидчивые и злопамятные, они видят оскорбление для себя даже в невинной шутке. Эти качества значительно отправляют жизнь окружающим, ведь Денис не просто обидится, а будет рассказывать о случившейся несправедливости всем окружающим.

Ради драматизма он может добавить в свою историю ярких вымышленных подробностей, а когда ложь всплывает, начинает нервничать и объяснять, что имел в виду совсем не то.

Олег

Олег убежден, что умнее его нет никого поблизости. Он будет умничать по поводу и без, доводя собеседников до белого каления. При этом довольно часто знания обладателя этого имени довольно поверхностные, выхваченные в интернете, причем из не самых авторитетных источников. Если Олегу “повезет” нарваться на человека, который действительно разбирается в теме, получится крайне неловко.