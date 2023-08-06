Мужчины с этими именами обречены достичь успеха: они поцелованы Богом

Умные, талантливые, обеспеченные, а самое главное, успешные - именно такие мужчины привлекают к себе внимание окружающих, особенно прекрасного пола. Другие, куда менее удачливые парни им завидуют и пытаются разгадать их секрет, найти ответ на вопрос: что способствует их необыкновенному везению? Разгадка довольно проста: эксперты в сфере эзотерики убеждены, что во многом этому способствует правильно подобранное имя. Если родители нарекли сына одним из этих имен, он определенно сможет добиться в жизни успеха.

Андрей

“Мужественный” - такое толкование имени Андрей можно найти в различных источниках. Его обладатель наделен удивительной силой воли. Уже в юные годы Андрей ставит перед собой определенные цели и стремится их достичь, причем только “белыми” методами. Манипуляции и хождение по головам - не его тема.

С возрастом сильный характер этого мужчины только крепнет.

Андрей быстро достигает карьерных высот и становится отличным лидером в своем коллективе. Он не боится брать на себя ответственность и принимать решения, коллеги и деловые партнеры во всем могут на него положиться. А еще Андрей - преданный семьянин.

Владимир

Мужчина, нареченный Владимиром, по характеру полностью соответствует значению имени - “владыка мира”. Это очень сильная личность, которой по плечу самые сложные задачи. Владимир обладает всеми необходимыми качествами, чтобы добиться невероятного успеха, он мудр, решителен и уверен в своих силах.

Все эти личностные черты помогают ему добиться успехов в карьере.

Из Владимира получается строгий, но справедливый руководитель, заинтересованный в том, чтобы всесторонне развивать свой бизнес. В личной жизни этот мужчина становится верным и любящим партнером, ответственным отцом.

Максим

“Величайший” - примерно так можно перевести с латыни имя Максим. Его обладатель со стороны может показаться высокомерным, но на самом деле это не так. Да, Макс амбициозен и не стесняется идти вперед, навстречу намеченным целям, однако он ценит и уважает своих коллег, подчиненных, деловых партнеров.

Максим с легкостью может добиться успеха в любой сфере, которую выберет для себя.

Этот мужчина становится успешным бизнесменом, дела которого постоянно идут в гору, иногда реализует себя в творческих профессиях. Но, на каком бы деле не остановился Макс, ему неизменно сопутствует удача - как, впрочем, и в личной жизни.