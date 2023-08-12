Мужчины с этими именами обречены быть счастливыми и успешными

Современные родители выбирают для новорожденных имена, ориентируясь в первую очередь на их красоту и благозвучность. А вот о том, какое значение и энергетику несет в себе каждое конкретное имя, задумываются немногие. Эксперты в сфере эзотерики советуют тщательно изучить этимологию имени, прежде чем нарекать им младенца. Они назвали три имени, которыми можно смело называть мальчиков, чтобы они выросли успешными, обеспеченными и счастливыми в личной жизни.

Александр

В переводе с греческого имя Александр означает “защитник людей”. Мужчина, которого нарекли так, наделен невероятной силой воли. Это очень ответственный и серьезный человек, который при принятии важного решения учитывает не только свои собственные интересы, но и интересы ближнего. Ему присущи справедливость и честность.

Александр - настоящий лидер по жизни, он с легкостью достигает успехов в карьере и финансовой независимости.

Почивать на лаврах обладатель этого имени не любит, он жить не может без бурной деятельности, новых идей и проектов. В личной жизни Саши тоже все благополучно - он быстро находит свою истинную любовь.

Владимир

“Владыка мира”, - такое значение заложено в славянском имени Владимир. Его обладатель может похвастаться удивительной силой воли и мудростью, да только хвастаться - не в его привычках. Владимир не любит акцентировать внимание окружающих на своих успехах, а их у него немало. Сдержанный характер не позволяет ему кричать на весь мир о достижениях.

Володя легко добивается успеха в карьере и личной жизни.

Уже в достаточно молодом возрасте он имеет и собственное жилье, и автомобиль, и дачу за городом. Однако все это не имеет для Владимира смысла без любимых людей рядом. Это примерный семьянин, обожающий жену и детей.

Максим

На латыни имя Максим означает “величайший”, поэтому скромная и бесславная жизнь его обладателю уж точно не грозит. Мужчина, которого родители назвали этим именем, невероятно амбициозен. Он ставит перед собой грандиозный цели, а упорный характер, умение вести переговоры и уверенность в себе помогают всего добиться.

Успехи сопутствуют Максиму не только в карьере, но и в личной жизни.

На отсутствие интереса со стороны прекрасного пола обладатель имени никогда не мог пожаловаться, однако он не торопится сделать окончательный выбор. Лишь встретив такую же уникальную женщину, как и он сам, Макс решается связать себя узами брака.