Мужчины с этими именами обожают копить ненужные вещи: настоящие Плюшкины

Многие люди хранят в доме памятные вещицы - фотографии, плюшевые игрушки, потрепанные тетрадки и дневники с первыми пятерками. По мнению психологов, это абсолютно нормально - испытывать привязанность к милым и дорогим сердцу сувенирам. Но одно дело, когда подобные вещи умещаются в одну, максимум две коробки и хранятся где-нибудь на антресолях. И совсем другое, когда количество “реликвий” превышает все мыслимые пределы и захламляет львиную долю домашнего пространства. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят мужчины с “синдромом Плюшкина” - их коллекция ненужных вещей постоянно растет и пополняется новыми экземплярами.

Артур

“Еще пригодится”, - то и дело слышат домочадцы от Артура. Обладатель этого имени не торопится выбрасывать в мусорку старые вещи, давно вышедшие из моды или имеющие куда более современные и удобные аналоги. Древний кнопочный телефон, дедушкины наручные часы, папины рубашки - все это трепетно хранится.

Можно сколько угодно доказывать обладателю имени, что вещи, которые он так тщательно бережет, уже вряд ли сослужат ему добрую службу.

В лучшем случае их стоит отвезти на дачу, где даже рваную футболку можно порой под свитер надеть, в худшем - вынести на помойку. Артур не собирается этого делать, и точка.

Валентин

Если новоиспеченная подруга или жена Валентина решит устроить ему сюрприз и навести порядок в захламленной холостяцкой квартире - лучше бы ей этого не делать. Потому что мужчина, нареченный этим именем, считает все это ненужное барахло своим богатством. Руки прочь от его сокровищ!

Принудительное расставание с дорогими сердцу вещами (которых, будем честны, в его квартире неприлично много) способно стать причиной для бурной ссоры, а то и расставания.

Валентин будет хвататься за голову и сокрушаться, сколько же полезных и замечательных предметов пропало почем зря.

Лев

“А это еще можно починить”, - топает ногой Лев, когда кто-то из близких собирается выбросить в мусоропровод очередную старую вещь из его обширной коллекции. Обладатель этого имени обожает гулять по блошиным рынкам, антикварным магазинам в поисках настоящих редкостей.

К несчастью, все эти “реликвии” другим домочадцам кажутся не чем иным как хламом.

А вот Лев убежден, что найденные им вещицы не только украшают интерьер и придают квартире особый винтажный шарм, но еще и могут сослужить добрую службу… осталось лишь придумать, как вдохнуть в них новую жизнь.