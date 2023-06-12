Мужчины с этими именами никогда не станут миллионерами: с ними счастье не в деньгах

В современном мире синонимом к словосочетанию “идеальный мужчина” нередко выступает “бизнесмен”, “богач” или “миллионер”. Многие женщины хотели бы видеть рядом с собой того, кто сможет воплотить в реальность самые безумные желания, были бы деньги и возможности. Однако есть и те, кто не стремится связать свою судьбу с толстосумом, а находится в поисках простого, на надежного и верного мужчины. Рассказываем, на обладателей каких имен стоит обратить внимание таким дамам - они не хватают звезд с неба, зато могут обеспечить своей семье стабильную жизнь.

Кирилл

Обладатель имени Кирилл не стремится покорить карьерные вершины. Он понимает, что в нем нет жилки лидера, а потому считает - лучше быть “середнячком”, но на своем месте, чем выбиться в начальники и не получать от этого никакого удовлетворения. Этот парень довольствуется тем, что имеет.

Зато семья Кирилла всегда будет обеспечена всем необходимым.

Мужчина, которого нарекли этим именем, конечно, не станет баловать близких семь дней в неделю, зато станет устраивать для них настоящие торжества по праздникам. И домочадцы будут ценить это гораздо больше, чем исполнение всех прихотей.

Семен

Мужчина, который носит имя Семен, ощущает большую ответственность - как на работе, так и в личной жизни. Это очень исполнительный человек, который будет выполнять все задачи, поставленные перед ним руководством. Вот только сам он метить на место большого босса не станет - не чувствует в себе такого призвания.

Каждый месяц Семен будет приносить домой зарплату, пусть не слишком большую, зато целиком и полностью.

Обладатель этого имени не станет утаивать от супруги часть доходов и тратить ее на себя, а честно будет отдавать все в “общий котел”. Семен - заботливый муж и отец, и домочадцы ему отвечают взаимностью.

Юрий

Амбиции - то, что совершенно несвойственно мужчине по имени Юрий. Обладатель этого имени не стремится взять от жизни все, ему вполне достаточно того, что он имеет. Большие деньги для Юрия - синоним больших проблем, он не хочет быть зависимым от “золотого тельца” и поклоняться ему, словно божеству.

Поэтому парень, нареченный этим именем, занимается тем делом, которое ему по душе.

А уж какой доход оно приносит - дело десятое. В любом случае, жена и дети Юрия не будут страдать от бедности, этот мужчина всегда изыщет средства на то, чтобы обеспечить их всем необходимым, пусть и без излишеств.