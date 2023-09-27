Мужчины с этими именами никогда не добьются карьерных высот

“Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом”, - гласит известное высказывание. Большинство людей стремятся подняться на самые вершины карьерной лестницы, но есть и те, кто остается в стороне от этой непрерывной гонки. Кто-то не мечтает о кресле “биг босса” и доволен тем, что имеет, а кому-то мешают свойства характера. Рассказываем, обладатели каких мужских имен не хватают звезд с неба - не стоит ждать от них великих карьерных свершений.

Антон

Мужчина, нареченный этим именем, начисто лишен амбиций. В то время как его приятели стремятся занять самое лучшее место под солнцем, Антон довольствуется тем, что имеет. На подколки друзей, претензии родственников и упреки второй половинки он только плечами пожимает: мол, мне и так вполне неплохо.

Обладатель этого имени не готов идти по головам к успеху, жертвовать репутацией и отношениями с людьми во имя успеха.

С одной стороны, многие люди ценят Антона именно за это качество - он никогда не нарушит данное слово и не предаст. С другой - скорее всего, ему так и не удастся подняться вверх по карьерной лестнице.

Сергей

“Семь пятниц на неделе”, - это про Сергея. Обладатель этого имени наделен всеми качествами, с которыми можно легко добиться карьерных высот. Однако лень и прокрастинация мешают Сереже достичь таких результатов. Вместо того чтобы упорно работать, генерировать новые идеи и проекты, он предпочитает коротать офисные будни за перепиской в мессенджерах и просмотром мемов.

Планы у Сергея меняются с завидной регулярностью.

Еще полчаса назад он клятвенно обещал себе и руководству сдать отчет, а сейчас переключился на другие задачи, совершенно не связанные с работой. Например, на поиски нового телефона на маркетплейсах. Неудивительно, что руководство не торопится предлагать ему повышение.

Роман

Работа в жизни Романа - совершенно не главное. Мужчина, нареченный этим именем, воспринимает ее лишь как источник финансов, которые можно потратить на развлечения, хобби и другие приятные вещи. Если размер заработной платы Рому полностью устраивает, он не делает никаких попыток подняться выше по карьерной лестнице.

Близкие и друзья регулярно устраивают Роману “интервью” на тему, не стремится ли он к должности повыше и получше.

Однако тот только машет рукой в ответ - мол, зачем мне это нужно? Самое главное - чтобы на карточке стабильно появлялись деньги, а статус в офисе обладателя этого имени не волнует. Ему и на нынешней должности неплохо.