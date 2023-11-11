Мужчины с этими именами никогда не будут много зарабатывать: есть причина

Каким должен быть идеальный мужчина? Помимо стандартных определений вроде «надежный», «верный» и «любящий» от современных дам нередко можно услышать эпитет «богатый». Действительно, многие женщины мечтают видеть рядом с собой обеспеченного поклонника или мужа, которому под силу выполнить любую прихоть. Рассказываем, обладатели каких имен точно не относятся к этой категории — у них другие жизненные приоритеты.

Они не амбициозны

Стремление достичь самых высот и зарабатывать больше и больше свойственно многим мужчинам. В век, когда все мамонты вымерли, приходится доказывать свою состоятельность совсем иными способами. Поэтому джентльмены стараются продемонстрировать своей даме, что они добытчики, с помощью солидной суммы на банковском счете.

Но не все парни наделены такими амбициями. К их числу относится обладатель имени Юрий. У него нет цели взять от этой жизни все, заработать неслыханную сумму денег и купаться в золоте, словно Скрудж Макдак. Этот мужчина прекрасно понимает, что все богатства мира все равно не заполучить. Юрий — честный и ответственный труженик, но стать «большим боссом» он не стремится.

Во многом похож на него Семен. Мужчина, нареченный этим именем, совершенно не амбициозен.

Это ответственный сотрудник, который знает свое дело и выполняет его с исключительной добросовестностью. Какие бы задачи не поставило перед Семеном руководство, он найдет способ решить их быстро и точно. Но сам он не мечтает стать начальником.

Супруга порой сердится на Сеню за его мягкий характер и полное отсутствие честолюбия.

Однако на все упреки у обладателя имени находится простой ответ: «Мы обеспечены всем необходимым». Впрочем, если домочадцам этого мужчины сильно понадобится что-то сверх того, что они имеют, Семен обязательно найдет выход из ситуации. Даже если придется в чем-то ограничить самого себя.

Кирилл также относится к числу мужчин, которые не хватают звезд с неба. Простой, открытый и обаятельный парень отдает себе отчет в том, что никогда не станет лидером и обладателем фантастической зарплаты. Это просто-напросто не его стезя. Вместо того чтобы идти по головам к должности, к которой не чувствует призвания, Кирилл будет честно трудиться на своем привычном месте.

При этом ему удается найти баланс, семья Кирилла никогда не будет чувствовать себя в чем-нибудь обделенной.

Безусловно, обладатель имени не сможет обеспечить близким отдых на дорогостоящем курорте, однако в той ценовой категории, которую может себе позволить, выберет самое лучшее. Кирилл сам не избалован роскошью, и его дети унаследуют те же ценности.