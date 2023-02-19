Мужчины с этими именами не способны на измены: будут верны до смерти

Многие мужчины, даже находясь в постоянных отношениях, не упускают возможности пофлиртовать с симпатичной дамой или вовсе отправиться налево. Они оправдывают свое поведение полигамностью, якобы свойственной всем представителям сильного пола. Однако на самом деле далеко не все парни мечтают об измене. Эксперты в области эзотерики назвали имена, которые носят самые верные мужчины - они никогда не променяют любимую женщину на мимолетную интрижку.

Андрей

Парни, нареченные именем Андрей, со стороны часто кажутся высокомерными и отстраненными. На самом же деле они просто очень сдержанные, не любят демонстрировать окружающим свои чувства и открывать душу нараспашку. В отношениях и семейной жизни обладатели этого имени очень преданные и надежные.

Свое сердце они раз и навсегда отдают одной женщине, а после не смотрят ни на кого больше.

Со своей любимой Андрей способен провести всю жизнь и вместе встретить старость.

Георгий

Обладатели имени Георгий - парни с характером. Им свойственна принципиальность, твердость, железная сила воли. Именно эти качества делают Георгия не только надежным родственником, другом, коллегой, но еще и верным партнером. Мужчины с этим именем достаточно консервативны и придерживаются мнения, что отношения должны быть одни на всю жизнь. Встретив подходящую женщину, Георгий всего себя отдает ей. Он становится преданным мужем и прекрасным отцом.

Дмитрий

Надежный и верный - так можно коротко охарактеризовать обладателя имени Дмитрий. Мужчины, нареченные этим именем, терпеть не могут изощренных любовных игр, они предпочитают прямо сказать о своих чувствах понравившейся женщине. Такими честными и прямолинейными - в хорошем смысле слова - они будут и в семейной жизни.

А еще - щедрыми, романтичными и нежными. Обман или измена для Дмитрия неприемлемы, он будет предан своей партнерше и ждет того же от нее.

Егор

Носитель имени Егор - настоящий джентльмен. Он обращается с женщинами так галантно и бережно, что у каждой может закружиться голова. Несмотря на то, что обладатель этого имени готов подать верхнюю одежду, открыть и придержать дверь любой даме, не стоит воспринимать это как флирт. Он верен лишь одной-единственной женщине, которую выбрал себе в спутницы жизни.

Если Егор женится, это означает, что он раз и навсегда сделал свой выбор и не отступится от него.

Константин

Имя Константин недаром переводится как “постоянный”. Мужчина, которого нарекли так родители, обладает тонкой душевной организацией и смотрит на мир глазами романтика. Еще в юности Костя создал свой собственный кодекс чести, которого старается придерживаться на протяжении всей жизни. Один из пунктов этого свода правил - не изменять женщине, которую выбрал. Адюльтер для Константина попросту недопустим, для него это неуважение к себе и своей даме.