Мужчины с этими именами не представляют свою жизнь без интима

Физическая близость - неотъемлемая часть романтических отношений. Только одни люди нуждаются в ней меньше, другие - больше. По мнению специалистов в сфере эзотерики, свое влияние на темперамент оказывает имя человека. Рассказываем, какие парни буквально помешаны на интиме и стараются уединиться с любимой при первой же возможности.

Антон

Романтичный и чувственный мужчина. Свою избранницу Антон готов на руках носить и демонстрировать ей свои чувства всеми возможными способами, в том числе и в постели. Интимную близость обладатель этого имени воспринимает как еще один шанс показать второй половинке - он без ума от нее, она действительно всегда любима и желанна.

Антон - преданный партнер. Встретив свою единственную, он не станет даже смотреть налево, не то что ходить.

Правда, в паре могут возникнуть проблемы, если девушка обладает не таким горячим темпераментом, как парень. В этом случае им придется искать компромисс или же расставаться, потому что интим играет в жизни Антона слишком большую роль.

Богдан

Настоящий мужчина и прирожденный лидер. Тот, кого родители назвали этим именем, предпочитает играть в отношениях первую скрипку, избранница должна по умолчанию слушать его и во всем повиноваться. Богдан любит доминировать и на работе, и дома, и в постели. Но это вовсе не означает, что он категорически не будет прислушиваться к желаниям партнерши.

Безусловно, для Богдана важно, чтобы от интимной близости получали удовольствие оба участника процесса.

Каким-то удивительным образом ему удается найти такую девушку, с которой они будут полностью совпадать во вкусах и предпочтениях. Он возьмет на себя роль проводника в мир чувственных наслаждений, она с радостью последует за избранником.

Влад

Невероятно темпераментный и ненасытный партнер. Влад думает об интиме так часто, что, вероятно, многие девушки сочли бы это неприличным. Однако по счастливой случайности он находит себе избранницу, для которой чувственная сторона отношений имеет такое же большое значение, как для него. Вдвоем они составляют весьма гармоничную пару.

Влад - любитель всевозможных экспериментов в спальне.

Ему нравится испытывать неизведанные прежде ощущения, пробовать что-нибудь новенькое и пикантное. Мужчина, нареченный этим именем, привык проявлять инициативу, но если вдруг первый шаг сделает избранница, он будет только счастлив и постарается воплотить ее тайные желания в реальность.