Мужчины с этими именами не боятся брать ответственность на себя

Любая женщина будет рада видеть рядом с собой серьезного, уверенного в себе, ответственного партнера. Но, как пела героиня одного советского кинофильма, “лишь один из них - сам ангел во плоти, но где его найти?” Быть может, идеального парня в подлунном мире отыскать и не удастся, а вот близкого к эталону - вполне. Эксперты в области эзотерики перечислили имена, обладателей которых можно смело назвать образцовыми партнерами и мужьями.

Артур

Мужественный Артур никогда не мог пожаловаться на отсутствие популярности у прекрасного пола. А все потому, что в нем с первого взгляда угадывается надежный мужчина и верный спутник жизни. Артур не привык подстраиваться под чужие стандарты, у него свой собственный, уникальный взгляд на мир, и он придерживается своего кредо несмотря ни на что.

Это храбрый, но не безрассудный мужчина.

Он встанет горой на защиту своих близких, но при этом не станет понапрасну рисковать головой. Артур осознает, какая ответственность лежит на его плечах, обожает свою семью и делает все возможное, чтобы ее члены чувствовали себя счастливыми и обеспеченными.

Петр

Верность - вот ключевое качество, которое характеризует Петра самым исчерпывающим образом. Обладатель этого имени предан не только своему делу, которое выбирает осознанно, сразу и навсегда, но и своей женщине, семье. Можно не опасаться, что однажды Петр заявит “Я полюбил другую” и оставит жену и детей на произвол судьбы, такое ему не свойственно.

Мужчина, нареченный этим именем, сама надежность.

Если он что-то пообещал - то непременно это сделает, и не через полгода, а сразу же. Избраннице не приходится ходить за ним хвостиком и напоминать о том, что нужно гвоздь в стену забить или кран на кухне починить. К слову, Петр обожает работать по дому, постоянно мастерит что-то своими руками.

Константин

По своей натуре Константин - прирожденный лидер. Мужчина, нареченный этим именем, способен вдохновить и повести за собой не только команду коллег-единомышленников, но и близких людей. Любимая женщина и дети разделяют жизненные цели Кости и следуют за ним без колебаний, потому что знают - что бы он ни сделал, это к лучшему.

Обладатель этого имени щедр, и это касается не только материальных ценностей.

Он не скупится на эмоции, комплименты, маленькие и большие праздники для себя и близких. Но не стоит думать, что Константин только и делает, что устраивает сюрпризы. На него можно смело положиться и в горе, и в радости.