Мужчины с этими именами настоящие зануды: с ними можно уснуть от скуки

Мы все хотим произвести на людей благоприятное впечатление, прослыть доброжелательными и внимательными собеседниками. Но порой “держать лицо” попросту невозможно - попадаются такие зануды, что через пять минут разговора начинает мучить зевота, а через десять - слипаться глаза. Невероятно, но факт: с наибольшей долей вероятности скучные собеседники получаются из мужчин, которые носят определенные имена. Рассказываем, общества обладателей каких имен стоит избегать.

Георгий

Обладатель имени Георгий - крайне утомительный собеседник. Эксперты в сфере эзотерики предупреждают о том, что вступать в диалог, а уж тем более в спор с Гошей чревато последствиями.

Он ловит оппонента на каждой мелочи, придирается к словам, бьет себя в грудь, чтобы убедить окружающих в своей правоте.

Впрочем, даже когда Георгий настроен на спокойную светскую беседу, поддерживать ее с ним трудно. Мужчина, нареченный этим именем, заливается соловьем, рассказывая о собственных увлечениях и достижениях, а что там поделывает собеседник и интересно ли ему - не так уж важно. Главное, чтобы был рядом и слушал.

Петр

Мужчина, названный Петром, погружен в свои собственные мысли. Человеку, рискнувшему вступить с ним в диалог, не позавидуешь. Какими бы проблемами ни делился с Петей собеседник, тот останется равнодушным, ну, максимум, будет время от времени кивать головой, якобы демонстрируя свою заинтересованность.

Ждать от него сопереживания бесполезно.

Зато обладатель этого имени обожает, когда слушают его. Только попробуйте провернуть с ним тот же фокус - моментально обидится и начнет сетовать на то, что никто его не слушает, ни от кого сочувствия и помощи не дождешься, стыд-позор. Даже спустя долгое время этот зануда будет припоминать вам это и упрекать за черствость.

Федор

Федор, конечно, хороший парень, но есть у него одна отрицательная черта - редкостное занудство. Обладатель этого имени удивительно въедливый, стоит допустить при нем малейшую неточность, как он захлопает в ладоши и прочтет целую лекцию о том, в чем состоит ваша ошибка.

“Только невежи этого не знают”, - заявит Федя в заключение монолога.

Мужчины, названные этим именем, действительно испытывают радость, когда ловят окружающих на каких-либо промахах. Они не упускают возможности покрасоваться на чужом фоне, показать, что гораздо умнее, сильнее, мужественнее и т.д. Окружающие знают об этой особенности Федора и в его присутствии стараются помалкивать.