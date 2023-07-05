Мужчины с этими именами любят только себя

Кто не слышал античный миф о Нарциссе - прекрасном юноше, который отверг любовь нимфы по имени Эхо? В наказание за непомерную гордыню боги обрекли его на чувства к самому же себе. Не в силах отойти хотя бы на шаг от собственного отражения в воде, Нарцисс вскоре умер от голода и душевных мук. Сегодня нарциссами называют людей, которые не в силах полюбить никого, кроме себя. Рассказываем, какие имена носят мужчины, которые пальцем о палец не ударят ради других людей, а вот себя превозносят до небес.

Игнат

Мужчину, нареченного именем Игнат, сложно не заметить в толпе. Этот парень выглядит так, словно только что сошел со страниц модного журнала. Он уделяет много внимания своему внешнему виду, а все потому, что ему нравится привлекать к себе внимание окружающих. И, нужно сказать, у него это прекрасно получается.

Игнат любит находиться в центре всеобщего внимания.

Если он не получает нужную порцию комплиментов и похвал, то становится злым и раздражительным. Не дай бог партнерше затмить этого парня, выйти на передний план - такого он никогда не простит. Игнат терпеть не может, когда кто-то оказывается ярче и успешнее него.

Максим

Обладателю имени Максим есть чем гордиться. Это невероятно целеустремленный парень, который легко добивается поставленных целей. В своей сфере деятельности Макс поистине не знает равных, руководство носит его на руках, конкуренты кусают локти от зависти, друзья обожают и гордятся. Так что же не так?

Как правило, мужчина, нареченный этим именем, настолько высоко превозносит сам себя, что ни одна из девушек не кажется ему достойной спутницей жизни.

Максим ходит на свидания, но быстро понимает, что и эта кандидатура его не устраивает. Барышень обижает такое отношение, но Макс ничего не может с собой поделать.

Марк

Отношения с Марком, какими бы они ни были, деловыми или личными - всегда испытание на прочность для окружающих. Ведь обладатель этого имени чрезмерно любит себя. Речь идет не о том здоровом принятии, о котором повсеместно твердят психологи, а о настоящем эгоизме. Этого парня никто не интересует так, как он сам.

Марк постоянно требует от окружающих восхвалений и дифирамбов в свою честь.

В партнерши он, как правило, выбирает скромную девушку, которая будет пылинки с него сдувать и ухаживать за ним не хуже родной матери. Марк обожает дарить себе подарки по поводу и без, но забывает о друзьях и избраннице.