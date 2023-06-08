Мужчины с этими именами лучшие семьянины: стоит присмотреться

Желание создать свою семью, стать верным и любящим супругом, мудрым и заботливым отцом приходит к мужчине не сразу. Как правило, перед тем как оглядеться по сторонам в поисках своей единственной, представители сильного пола хотят как следует погулять, насладиться холостяцкой жизнью. Но есть и исключения из правил. Некоторые парни еще в юности твердо решили, что не станут затягивать с браком и создадут крепкую семью как можно раньше. Рассказываем, какие имена носят лучшие семьянины.

Андрей

У этого мужского имени очень теплая и светлая энергетика. Его обладатели - открытые и простые парни, которые мечтают о стабильной работе и крепком тыле. Неудивительно, что еще в молодости они начинают смотреть по сторонам в поисках той, что разделит его жизненный путь, станет любящей женой и матерью его детей.

Андрей - настоящий трудяга и умелец. Ему под силу не только все домашние проблемы уладить, но и собственный дом построить.

Рядом с таким мужчиной любая будет чувствовать себя словно за каменной стеной - обладатель имени Андрей сделает все, чтобы обеспечить близких финансово и подарить ощущение защищенности.

Артем

Если родители нарекли мальчика именем Артем, то тут к гадалке не ходи - из него вырастет уверенный в себе, успешный и привлекательный мужчина. Обладатели этого имени невероятно целеустремленный, если Артем поставил перед собой какие-то задачи, то можно не сомневаться - он с блеском с ними справится и постоит отличную карьеру.

Но, как бы ни был Артем увлечен своим делом, приоритет он все равно отдает семье.

Мужчина, нареченный этим именем, ищет ту, что готова к серьезным отношениям, лучше - если сразу и на всю жизнь. Детей Артем просто обожает, неудивительно, что обычно в его семье растут сразу трое или четверо наследников.

Вадим

Обладатель этого имени может похвастаться качествами истинного лидера. Брутальный, сильный, строгий, но при этом справедливый, Вадим становится авторитетом для своих близких, друзей, подчиненных. В личных отношениях этот мужчина не станет размениваться на кратковременные интрижки, он ищет себе пару раз и навсегда.

Вадим станет отличным спутником жизни для женщины, которая хочет видеть рядом с собой надежного и верного партнера, настоящего мужчину, способного обеспечить свою семью.

Обладатель этого имени никогда не даст своих близких в обиду, а тому, кто посмеет нарушить покой его жены и детей, уж точно несдобровать.