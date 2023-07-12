Мужчины с этими именами лучшие мужья: их женам можно позавидовать

Рядом с ними - как за каменной стеной.

Еще в недалеком прошлом люди следовали нехитрому, но надежному жизненному плану: окончить школу, затем - институт, найти работу и создать семью. В результате в тридцатилетию, а то и раньше, многие уже могли назвать себя состоявшимися сотрудниками и семьянинами. Сегодня у мужчин и женщин нет каких-либо рамок по возрасту - они могут найти дело своей жизни и любовь к 20, 30, а то и 40 годам. Но есть мужчины, которые, едва достигнув совершеннолетия, начинают задумываться о создании своей ячейки общества. Потому что быть отличными мужьями - их призвание.

Андрей

Обладатель этого имени излучает особенную, светлую и добрую энергетику. Андрей не из тех, кто станет гордо задирать нос или играть чужими чувствами, ему не нужно тешить свое эго и самоутверждаться за чей-то счет. Это дружелюбный, ответственный, открытый парень, который готов на все ради друзей и любимых.

Из Андрея получается прекрасный муж и отец.

Он обожает проводить время со своей семьей, постоянно придумывает новые способы совместно провести досуг. Как счастливый обладатель поистине золотых рук, Андрюша с удовольствием делает любую работу по дому. Его жена готова самой же себе завидовать.

Артем

Парень, которого родители нарекли именем Артем, буквально пышет энтузиазмом и новыми идеями. Обладатель этого имени невероятно любознателен, на ходу учится всему, становится незаменимым сотрудником и достигает больших карьерных высот. У руководства Артем всегда - на вес золота, его чуть ли не на руках носят.

Удивительно, как при плотном рабочем графике этот мужчина успевает уделить внимание семье, но у него это получается на отлично.

Домочадцы никогда не чувствуют себя обделенными, Артем всегда готов прийти на помощь и жене, и детям, даже если находится в командировке на другом конце страны.

Вадим

Сама надежность - так можно кратко охарактеризовать обладателя имени Вадим. Парень, которого так назвали родители, наделен лидерскими качествами. Порой ему достаточно одного взгляда, чтобы окружающие поняли - вот кто тут авторитет. И это не пустые слова, Вадим действительно лучший руководитель и организатор.

Обладатель этого имени всегда мечтал о крепкой и большой семье.

Поэтому, встретив свою единственную, он не медлит с предложением руки и сердца. Рядом с Вадимом любая девушка почувствует себя как за каменной стеной - более преданного и готового на все ради близких мужчину найти сложно.