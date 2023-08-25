Мужчины с этими именами лучшие кулинары: их женам повезло

Приготовление еды традиционно считается женской обязанностью. Однако в современном мире представительницы прекрасного пола зачастую не хотят тратить свое время на готовку или попросту не успевают ею заниматься из-за плотного графика. В такой ситуации вариантов не так уж много - либо заказывать еду на дом, либо передавать почетную обязанность кормить семью мужчине. Не все джентльмены в восторге от перспективы стоять у плиты, но, к счастью, есть и исключения. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят мужчины, обожающие готовить. Они постоянно радуют домочадцев новыми кулинарными шедеврами.

Иван

Мужчина, нареченный именем Иван, на все руки мастер. Вот и кулинарное искусство освоил от А до Я, причем сам, без чьей-либо помощи. В студенческие годы, вместо того чтобы питаться полуфабрикатами, Ваня постигал мастерство приготовления пищи - и, нужно сказать, хорошо в этом преуспел.

Особенно удачными у Ивана получаются десерты.

Он любит баловать своих близких какими-нибудь изысканными лакомствами вроде крем-брюле или пирожных. Дети в Иване души не чают, потому что знают - папа, как в известной детской песенке, может все что угодно, в том числе и вкусно накормить.

Николай

На кухне Николай - настоящий экспериментатор. Научившись готовить всем знакомые и привычные блюда вроде пюре с котлетой или борща, он решает: такое сообразить может едва ли не каждый желающий, а хочется удивить друзей и любимую каким-нибудь эксклюзивом.

Тогда обладатель этого имени принимается изучать кулинарные сайты в поисках каких-нибудь гастрономических диковинок.

При этом он не только копирует чужие рецепты, но и пробует изобретать что-то свое. Все, кому довелось познакомиться с вкусными шедеврами Николая, утверждают, что лучше всего ему удается восточная кухня.

Константин

Костя интересуется кулинарией с самого детства. У него никогда не возникало мысли, что это занятие для девочек - напротив, он убежден, что место мужчины на кухне, недаром все ведущие шеф-повара принадлежат к сильному полу. Нередко Константин также выбирает профессию, связанную с гастрономией.

Настоящая страсть обладателя этого имени - итальянская кухня.

Костя без ума от пиццы, пасты и морепродуктов, поэтому регулярно добавляет их в меню. Большое внимание Константин уделяет приправам, дома у него целая коллекция, которая постоянно пополняется новыми образцами.