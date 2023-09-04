Мужчины с этими именами легко скроют измену от жены: их всего 3

Они ведут двойную жизнь, а жены даже не догадываются.

Измена любимого человека - одно из самых болезненных испытаний в супружеской жизни. Узнать о том, что избранник оказался предателем, тяжело, но иногда адюльтер так и остается тайной за семью печатями. Некоторые мужчины скрывают свои романтические похождения на стороне настолько тщательно, что им могли бы позавидовать секретные агенты.

Андрей

Мужчина, нареченный этим именем, обладает достаточно замкнутым характером. Второй половинке сложно догадаться о том, что на самом деле происходит у него в душе. Возможно, он просто устал после тяжелого рабочего дня, а возможно, в мыслях у него другая. Вот только поймать Андрея на измене - та еще задачка, он мастерски шифруется.

Андрей всегда избавляется от улик, которые могут вывести его постоянную избранницу на след любовницы.

Он регулярно чистит переписку в мессенджерах, а иногда даже имеет два номера телефона, один из которых выделен специально для таких случаев. Разоблачить этого парня можно, только если он по неосторожности допустит какой-нибудь прокол.

Дмитрий

Женское внимание - это то, что необходимо Дмитрию, как воздух. Вокруг него постоянно вьется огромное количество дам, но обладатель имени клянется партнерше, что ни с одной из них не изменяет. Но, конечно же, на самом деле ему есть что скрывать, Дмитрий не прочь воспользоваться своей популярностью в корыстных целях.

Как ему удается скрывать адюльтер от второй половинки?

Все очень просто. Когда девушка начинает высказывать свои подозрения, Дмитрий делает вид, что его ужасно оскорбляют эти намеки. Да так она вообще могла такое подумать? В результате спутница жизни чувствует вину за свои “беспочвенные” обвинения, а Дима торжествует, что вышел сухим из воды.

Сергей

Сергей - настоящий мастер двойный игры. Обладатель этого имени редко идет на измену, но уж если ему представится такая возможность - упускать не станет. Он тщательно продумывает каждый свой шаг, чтобы не дать второй половинке повода для подозрений. Встречаться с любовницей Сережа будет на другом конце города, там, где его уж точно не застанут врасплох.

У избранницы не возникает никаких сомнений в том, что Сергей ей верен.

Нужно сказать, что этот мужчина регулярно балует постоянную спутницу жизни подарками и сюрпризами, поэтому она чувствует себя любимой и желанной. Она даже не догадывается, что своими презентами обладатель имени старательно усыпляет ее бдительность.