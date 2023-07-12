Мужчины с этими именами худшие водители: ездить с ними настоящий адреналин

Правила дорожного движения существуют не зря, иначе на трассах давно бы царил полный хаос. Впрочем, время от времени неразбериху в размеренный поток автомобилей вносят лихачи и любители адреналина. Не позавидуешь тем, кто оказался с ними в одной машине. Рассказываем, с обладателями каких имен лучше не отправляться в поездку - иначе испорченное настроение обеспечено.

Виктор

“Победитель”, - так переводится имя Виктор. Его обладатель от природы наделен фантастической уверенностью в себе. Но на самом деле, конечно, ему по плечу далеко на все. Например, Виктор убежден, что родился высококлассным водителем, способным легко управлять своим автомобилем даже на самых крутых поворотах.

Кроме того, Виктору нравится выглядеть крутым парнем в глазах окружающих.

Чтобы покрасоваться перед понравившейся девушкой или друзьями, он готов лихачить напропалую, не понимая, что это совершенно неуместно. В результате все близкие начинают под благовидными предлогами избегать поездок с Виктором за рулем. Лучше уж они такси вызовут.

Дмитрий

Плохие и неудачные дни бывают у каждого, и Дмитрий - не исключение. Обладатель этого имени становится лихачом на трассе именно в те моменты, когда у него что-то не клеится. Ему нужно выплеснуть весь негатив, который накопился в душе, и поездка с ветерком как нельзя лучше для этого подходит. Даже возможные штрафы его не волнуют.

Близкие люди предлагают Дмитрию поговорить по душам, предлагают свою помощь в борьбе со стрессом.

Но тот настолько привык к адреналину и рискованным “покатушкам”, что уже не может представить себе свою жизнь без этого. Хорошо, если обладатель имени не нарвется на крупные неприятности в виде ДТП, но и это вряд ли остудит его пыл.

Станислав

Стас - парень нервный. А все потому, что ужасно занятой. Сколько важных встреч запланировано у него на день - не сосчитать, а тут какие-то пробки, заторы на трассе, сплошное испытание для нервов. В результате на дороге Станислав становится дерганным, агрессивно реагирует на малейшие оплошности со стороны других водителей, уверенно лихачит.

Если кто-то на трассе покажется Стасу не слишком вежливым, он непременно захочет наказать его, например, обгоняя и прижимая к обочине.

Этому мужчине хочется чувствовать себя на дороге королем, чтобы все остальные боялись его и уважали. Правда, методы для этого он использует не самые подходящие.