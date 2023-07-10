Мужчины с этими именами главные зануды: с ними можно уснуть от скуки

Обладать репутацией отличного собеседника, способного поддержать беседу на любую тему, очень приятно и почетно. За спиной вырастают крылья, когда люди признаются в том, что давно не испытывали такого удовольствия от разговора. Тем не менее не всем дано носить лавры “Собеседника тысячелетия”, кое-кто при близком знакомстве оказывается редкостным занудой. Рассказываем, какие имена носят мужчины, общение с которыми - настоящая пытка.

Вадим

Обладатель имени Вадим относится к жизни чересчур серьезно. Порой кажется, что он еще в детском саду ходил с таким же суровым выражением на лице и смотрел по сторонам так, словно хотел найти какого-нибудь злостного нарушителя покоя и пожаловаться на него, куда надо. Повзрослев, обладатель этого имени ничуть не изменился.

Друзьям и избраннице Вадима приходится несладко.

Этот мужчина плохо понимает юмор и реагирует на шутки красноречивым пожиманием плеч, мол, что тут смешного-то? Близким людям необходимо запастись терпением, чтобы не упрекать обладателя имени в занудстве - в конце концов, он родился таким и переделать его невозможно.

Игорь

Спору нет, обладатель имени Игорь - парень работящий и верный. Он любит свою избранницу, с удовольствием проводит время в компании друзей, вот только он не замечает, что порой окружающие настороженно ведут себя именно в его присутствии. А все потому, что своими поступками и репликами Игорь способен испортить все веселье.

Мужчина, нареченный этим именем, сам не знает, каким невыносимым занудой порой становится.

В Игоря как будто бы вселяется какой-то старый дед, которого хлебом не корми - дай побрюзжать. Он и будет ворчать то по одному поводу, то по другому, с перерывами на завтрак, обед и ужин. Всем домочадцам Игоря предстоит запастись терпением.

Олег

Олег - мужчина видный: интеллектуал, красавец, не обделенный и разнообразными талантами. Казалось бы, девушки должны виться вокруг обладателя этого имени и наперебой напрашиваться в жены, но почему-то такого ажиотажа не наблюдается. При близком общении с Олегом становится очевидно, почему.

Для него не существует никакого иного правильного мнения, кроме своего собственного.

Олег будет кичиться своей начитанностью, престижным образованием и всячески намекать, что уж кому-кому, а ему досконально все известно об этом мире. Точку зрения своей избранницы он в расчет не берет.