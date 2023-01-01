Мужчины с этими именами часто умирают молодыми: так ребенка лучше не называть

В старину выбору имени для новорожденного уделяли особое внимание. Считалось, что в каждом имени содержится уникальная энергетика, которая оказывает воздействие на всю последующую судьбу ребенка. Речь идет не только о его жизни со всеми присущими ей событиями, но и о ее продолжительности. По мнению экспертов в области эзотерики, неправильно выбранное имя может привести к тому, что его обладатель рано покинет этот мир. Какими именами лучше не называть мужчину, если не хотите, чтобы он умер молодым, рассказали специалисты.

Анатолий

По словам экспертов, мужчины, нареченные именем Анатолий, обладают замкнутым и нелюдимым характером. В детстве они испытывают проблемы в общении со сверстниками, надежных и верных друзей у них практически не бывает. Поэтому, столкнувшись с трудностями, Анатолий зачастую не знает, к кому обратиться за помощью. О том, чтобы пойти к психологу, он даже не думает. Проблемы и печаль он предпочитает топить в алкоголе, а иногда приобщается и к другим пагубным привычкам.

Из-за этих зависимостей обладатели имени теряют оставшихся близких и довольно рано завершают свою жизнь в абсолютном одиночестве.

Роман

Обладатели красивого имени Роман, к сожалению, далеко не всегда проживают соответствующую жизнь. Специалисты говорят о том, что Ромы - парни капризные, избалованные, которые чаще всего сами не понимают толком, чего хотят от жизни. Главная слабость мужчин, которых родители нарекли таким именем - женщины. Роман готов потратить последние деньги ради того, чтобы впечатлить понравившуюся девушку, но его душевные порывы редко оказываются взаимными.

Разочарованный в любви и отношениях Роман может покатиться вниз по наклонной, и спасти его от печального исхода может только чудо.

Сергей

Мужчины, нареченные Сергеем, также во всей красе испытывают на себе негативное влияние имени. Как правило, его обладатели - рисковые парни, которые часто попадают в плохие компании или опасные ситуации. Иногда это получается случайно, но чаще всего Сережа, даже прекрасно осознавая, что оказался в дурном обществе, не торопится спасаться бегством. Риск притягивает обладателей этого имени, манит их, так же как и драки, конфликты, ссоры, бурное выяснение отношений.

К несчастью, порой такая жизнь завершается для Сергея бесславным и трагическим финалом.

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