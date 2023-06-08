Мужчины с этими именами чаще всего не уважают женщин

Уважение к женщине - черта, которую родители должны привить мальчику еще с младых ногтей. Однако в силу разных причин некоторые парни, напротив, яро ненавидят женский пол. Они позволяют себе пренебрежительные высказывания в адрес его представительниц, а вступив в отношения, стремятся полностью подчинить себе партнершу. Женоненавистничество (или, как еще называют это явление, мизогиния) свойственно обладателям некоторых имен. При встрече с ними девушкам стоит быть настороже.

Вениамин

Мужчина, нареченный именем Вениамин, всем своим видом показывает небрежное отношение к дамам. К романтическим отношениям он не стремится, считает, что это пустая трата времени, а главное, денег. Ухаживать, покупать подарки и цветы, устраивать сюрпризы - ну вот еще!

Пусть избранница будет довольна уже тем, что Веня выбрал ее.

В начале отношений женоненавистничество Вениамина не так очевидно, многие барышни даже начинают думать, что кто-то из предшественниц сильно обидел ненаглядного, вот он теперь и думается на весь прекрасный пол. На самом деле обладателю имени просто нравится чувствовать свое превосходство, вот и все.

Дементий

Имя Дементий носят не слишком уверенные в себе парни. Возможно, что в детстве они подвергались буллингу со стороны сверстников, и это оставило след на их личности. Повзрослев, обладатель этого имени стремится доказать себе и окружающим, что он вовсе не жертва, а хозяин ситуации, и жестко контролирует все сферы своей жизни.

В отношениях с женщинами Дементий бесцеремонен.

Он придерживается мнения, что “коса длинна, да ум короток”, а потому начинает учить избранницу уму-разуму. Он специально выбирает себе в партнерши девушек с низкой самооценкой, которыми проще помыкать. Если несчастной никто не поможет вырваться из этих отношений, она рискует застрять в них на всю жизнь.

Макар

Скупость - вот главное свойство Макара. И неважно, о чем идет речь - о финансах или о чувствах. “Все это глупости”, - фыркнет обладатель имени и махнет рукой, если напомнить ему о ценности человеческих взаимоотношений. С девушками Макар не очень-то любезен, ведет себя так же, как со своими друзьями за кружкой пива.

Парни, нареченные этим именем, убеждены, что прекрасному только одно и нужно - заграбастать деньги своего избранника. Поэтому Макар будет предельно скуп со своей женщиной, а если разок и купит ей букет цветов, то потом станет попрекать им всю жизнь.