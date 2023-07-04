Мужчины с этими именами ценят в женщинах ум, а не красоту: их всего 3

В стремлении быть привлекательными для противоположного пола дамы делают умопомрачительный макияж, прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов. Многие парни действительно хотят видеть рядом с собой эдакую живую куклу Барби с идеальной фигурой и чертами лица. Но есть и те, для кого внешность не играет большого значения - в первую очередь эти парни клюют на интеллект. Рассказываем, обладатели каких имен ценят в женщинах ум.

Анатолий

Обладатель этого имени - образованный и начитанный человек. Анатолий не любитель шумных вечеринок, дискотек и баров, лучшее времяпровождение для него - вечер в домашних стенах за книгой или интеллектуальным фильмов. Мужчина, нареченный этим именем, нередко одинок, но он надеется найти ту, что разделит его интересы.

В противоположном поле Анатолий ценит не яркую внешность, а ум и широкий кругозор.

Ему нужна спутница жизни, с которой можно обсудить поэзию Серебряного века или последние открытия астрономов. А поскольку поддержать такую беседу способна не каждая девушка, Толя грустит и ждет судьбоносной встречи.

Кирилл

У парней, нареченных этим именем, свой особый тип мышления. Они живут наполовину в реальном мире, наполовину - в вымышленном. Кирилл обожает читать, особенно романы в жанре фэнтези, интересуется техническими новинками и сам пробует свои силы в программировании или диджитал-иллюстрации. Словом, человек-оркестр.

Кириллу будет интересно с той женщиной, которая будет разделять его интеллектуальные интересы, а не просто кивать и “угукать”, когда избранник станет делиться с ней своими достижениями.

Если обладатель имени найдет такую единомышленницу, то будет носить ее на руках и пылинки сдувать - едва ли не в буквальном смысле слова.

Михаил

Все, о чем мечтает Михаил - о большой семье, где все друг за друга горой. Идеал женщины для него - мудрая, умная, духовно богатая, способная поддержать в горе и радости, дать ценный совет. Внешность не имеет для обладателя этого имени большого значения, главное, чтобы рядом была родственная душа.

Встретив такую женщину, Михаил сделает все, чтобы заинтересовать ее, добиться взаимности.

Союз, который образует обладатель имени со своей избранницей, будет крепким и долговечным. Они найдут друг в друге не только возлюбленных, но и друзей, и собеседников, с которыми никогда не будет скучно.