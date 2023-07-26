Мужчины с этими именами ценят в женщинах чувство юмора, а не красоту: их всего 3

Если провести опрос на тему “Какими качествами должен обладать идеальный мужчина?”, многие женщины среди прочих вариантов назовут чувство юмора. Но если устроить аналогичное исследование с участием представителей сильного пола, мало кто упомянет умение хорошо пошутить и посмеяться над чужими байками наряду с красотой и хозяйственностью. И все же есть мужчины, для которых душевное и позитивное общение гораздо важнее эффектной внешности. Они носят определенные имена - рассказываем, какие именно.

Владислав

Имя Владислав не так уж широко распространено, и, словно ему под стать, его обладатели - люди с нестандартными взглядами на жизнь. Мужчина, которого родители нарекли так, может похвастаться легким и доброжелательным нравом, но при этом никому не позволяет садиться себе на шею, относиться с неуважением.

Владислав прекрасно разбирается в людях, может с первого взгляда определить, можно ли доверять новому знакомому или лучше обойти стороной.

В спутнице жизни этот мужчина ценит в первую очередь человеческие качества, а не модельную внешность. Особенно его привлекают барышни с отличным чувством юмора.

Сергей

Живой ум и отличная смекалка - вот что отличает Сергея от остальных мужчин. Обладатель этого имени молниеносно ориентируется в обстоятельствах, быстро соображает, его невозможно застать врасплох. Кроме того, это очень честный человек, который сладкой лжи предпочитает пусть и горькую, но правду.

Сергей и избранницу ищет такую, которая будет в чем-то походить на него.

Искреннюю, отзывчивую, готовую в любой момент прийти на помощь. С которой можно быть самим собой, грустить или смеяться даже над самыми незатейливыми шутками. Одним словом, ищет родственную душу, а не глянцевую картинку.

Юрий

Мужчина, нареченный именем Юрий, настоящий мастер слова. Нередко он находит свое призвание в профессии, связанной как раз таки с текстами - становится писателем, журналистом, копирайтером. У обладателя этого имени превосходное чувство юмора, в любой компании его просят что-нибудь рассказать.

Девушек Юрий покоряет на раз-два, но сам при этом не клюет на первую встречную.

Этот парень ищет не просто эффектную “куклу Барби”, а настоящую личность, с которой можно говорить обо всем на свете. И, конечно же, шутить и смеяться, ведь, как известно, такое времяпровождение сближает еще больше.