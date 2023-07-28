Мужчины с этими именами будут ревновать к каждому встречному: в отношениях с ними непросто

В первые месяцы отношений ревность партнера вызывает умиление - кажется, что она является признаком сильной любви. Однако со временем приходит прозрение и становится понятно, что излишняя подозрительность и контроль - не что иное как свидетельство неуверенности в себе или черезчур горячего темперамента. Как бы там ни было, постоянная ревность и обвинения в измене из уст избранника доставляют много неприятных минут. Эксперты назвали три имени, которые носят самые недоверчивые мужчины.

Игорь

Завышенная самооценка - это то, что, с одной стороны, помогает Игорю добиваться успеха в карьере, с другой - мешает в личной жизни. Мужчина, нареченный этим именем, убежден, что должен играть первую скрипку в отношениях, а партнерша - любить его в разы больше, чем он ее. Если этого не происходит, Игорь начинает нервничать.

Он постоянно следит за тем, во сколько вернулась с работы избранница и предупредила ли о задержке его, мониторит ее соцсети и телефон.

Все это обладатель имени называет “превентивными мерами”. Вот только вторая половинка Игоря вряд ли выдержит чрезмерный контроль и уйдет от него при первой же возможности.

Роман

Со стороны Роман кажется беспечным, легкомысленным, в чем-то даже наивным человеком. Однако под этой маской скрывается расчетливый и жесткий мужчина, настоящий собственник, который не хочет делиться своими “игрушками” ни с кем другим. Да, все верно, свою избранницу Роман тоже относит к категории вещей, которыми хочет владеть единолично.

Обладатель этого имени будет то и дело подозревать вторую половинку в адюльтере, даже если на то нет никаких реальных оснований.

Станет устраивать допросы с пристрастием, если на улице на ней задержит взгляд случайный прохожий или коллега мужского пола позвонит в поздний час.

Станислав

Взрывной характер и склонность драматизировать - отличительные качества Станислава. Обладатель этого имени крайне неуверен в себе, хотя и скрывает это под мнимой бравадой. Упрямый и подозрительный, он постоянно видит в чужих поступках злой умысел против него. Убедить Стаса в обратном просто нереально.

Конечно же, достается и его второй половинке.

Мужчина, нареченный этим именем, боится, что избранница в любую минуту может найти кого-то успешнее, привлекательнее, богаче и т.д. А значит, станет контролировать ее, вплоть до запрета видеться с теми или иными людьми, которые, как кажется Стасу, негативно на нее влияют.