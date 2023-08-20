Мужчины с этими именами боятся ответственности

Они не хотят отвечать за свои поступки.

Малодушный, инфантильный, эгоистичный… Каких только эпитетов не удостаиваются люди, которые не хотят брать на себя обязательств и постоянно ускользают от принятия важных решений. В психологии даже есть специальный термин - “гипенгиофобия”, или страх ответственности. Он возникает в силу разных обстоятельств, и, по мнению экспертов в области эзотерики, немаловажную роль в этом играет имя, которое носит человек. Они назвали три мужских имени, обладатели которых стараются переложить груз ответственности на чужие плечи. Стоит учесть это, прежде чем связать с одним из них свою судьбу.

Илья

Обладатель имени Илья любит запудривать женщинам мозги. Со стороны он кажется бравым парнем, которому море по колено, но не стоит делать скоропалительных выводов: под этой яркой и привлекательной для представительниц слабого пола оболочкой скрывается инфантильный маменькин сынок.

Как только у возлюбленной возникнут проблемы, Илья исчезнет в неизвестном направлении, перестанет отвечать на звонки и сообщения.

“Прости, зайка, меня в срочную командировку отправили”, - начнет оправдываться он, когда все-таки соизволит откликнуться.

Но будет очевидно, что это просто слова.

Кирилл

Надежный, как скала, преданный и серьезный, - таким кажется при первой встрече обладатель имени Кирилл. Мужчина, нареченный этим именем, производит впечатление успешного бизнесмена и верного семьянина, но, как известно, внешность бывает обманчива. На самом деле Кирилл - сама безответственность.

Он постоянно попадает в какие-нибудь передряги и становится жертвой мошенников.

Избранница Кирилла очень скоро устанет оказывать ему материальную поддержку и служить жилеткой для слез. А вот когда проблемы обрушиваются на ее голову, обладатель имени не удостоит даже сочувствующим взглядом.

Олег

Олег тщательно создает себе имидж солидного мужчины, который всегда протянет руку помощи, окажет моральную и материальную поддержку. Но стоит узнать обладателя имени получше, как становится понятно - этот образ не имеет ничего общего с настоящим Олегом. Это всего лишь маска, не более того.

У мужчины, нареченного этим именем, много амбициозных планов, но большинство из них остаются на страницах ежедневника.

По своей сути Олег - эскапист, который живет в мире мечтаний и не слишком стремится возвращаться в реальность. Там, в своих грезах, он герой и миллионер, ну и что, что в жизни все по-другому?