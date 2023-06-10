Мужчины с этими именами боятся ответственности как огня: семью с ними не построить

Любая женщина мечтает о надежном и верном спутнике жизни, о том, на кого можно положиться, кто будет оставаться рядом и в радости, и в горе. К сожалению, не всегда парень, который производит впечатление идеального избранника, оправдывает возложенные на него ожидания. Некоторые мужчины подходят на роль супругов меньше всего - а все потому, что бегут от ответственности и в любую минуту готовы сказать “чао, бамбино!”. Астрологи рассказали, какие имена носят самые ненадежные парни.

Илья

Парни, нареченные именем Илья, наделены даром виртуозно ускользать от ответственности. В решительный момент, когда второй половинке нужна помощь или, по крайней мере, словесная поддержка и присутствие рядом, обладатель этого имени пропадает с радаров.

“Извини, я сейчас очень занят”, - оправдывается Илья, но по голосу слышно, что лукавит.

Дело в том, что обладатели этого имени не умеют решать проблемы и сложные вопросы. Как только Илюша представил себе, сколько телодвижений необходимо совершить, чтобы добиться результата, он сразу же почувствовал дурноту. “Пусть с этим разбирается кто-то другой”, - выносит он вердит и перестает отвечать на звонки любимой.

Кирилл

Со стороны обладатели этого имени кажутся надежными, но стоит узнать их получше, как становится понятно - первое впечатление ошибочно. Кирилл при всей внешней браваде на самом деле глубоко неуверенный в себе человек.

Без одобрения со стороны своей спутницы или законной жены он и шагу лишнего побоится ступить.

Как только Кирилл выпадает из поля зрения своей избранницы, он начинает творить глупости. Обладателю этого имени можно легко задурить голову. поэтому он быстро становится жертвой мошенников. Кирилл и сам не может понять, как попадается на удочку аферистов - причина кроется в его слабовольности.

Олег

У Олега полно списков планов и целей - как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. Стать миллионером (как минимум!), подняться на высшую ступень карьерной лестницы, познакомиться с моделью и стать ее бойфрендом…

Каких только амбициозных проектов нет в ежедневнике Олега!

К сожалению, большинство из них так и остаются на бумаге. Обладатели этого мужского имени предпочитают мечтать, а не действовать. Будем честны - Олег просто боится не справиться с теми задачами, которые себе поставил, поэтому и не берется за них. Рядом с таким парнем сложно чувствовать себя в безопасности.