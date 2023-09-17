Мужчины с этими именами больше всего подвержены влиянию женской магии

Чувства порой толкают людей на странные поступки. А уж безответные чувства - тем более. Когда приглянувшийся парень не отвечает взаимностью, одни горюют, другие стараются поскорее позабыть об этом, а третьи обращаются к любовной магии. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладателей каких мужских имен легче всего приворожить.

Иван

Старинное имя Иван носят мужчины, сильнее всего подверженные влиянию колдовских чар. Причина кроется в том, что обладатель этого имени очень простодушен - он легко принимает на веру любую ложь и попадается даже на примитивные уловки. Заполучить власть над Иваном с помощью различных приворотов - проще простого.

Парень, нареченный этим именем - завидный жених.

Вокруг него всегда вьется много поклонниц, но он ждет свою единственную. Стандартные методы соблазна с ним не работают, и тогда особенно отчаянные женщины могут попробовать приворожить Ивана. Эксперты в сфере эзотерики утверждают, что у них вполне может это получиться - очень уж уязвимое у Вани энергетическое поле.

Филипп

Обладатель этого имени в любом возрасте не страдал от недостатка женского внимания. Это завидный жених - привлекательный внешне, образованный, талантливый, успешный… Достоинства Филиппа можно перечислять очень долго, но суть сводится к одному-единственному тезису - любая женщина посчитала бы за честь стать его избранницей.

Но, как поется в песне, “не ходите, девки, замуж за него - все равно не выйдете все за одного”.

Рано или поздно Филипп сделает свой выбор, и несостоявшимся невестам придется распрощаться с мечтами о свадьбе. Но не все готовы уступить этого парня другой. С помощью любовной магии девушка вполне может заполучить Филиппа в свое полное владение.

Ян

Мужчина, нареченный этим именем, отличается тонкой душевной организацией. В большинстве случаев это мечтательный, творческий парень, который обожает внимание противоположного пола. Яну лестно знать, что у него столько поклонниц - это означает, что они находят в нем что-то необычное, притягательное. Он легко поддается любовным чарам.

Собственная энергетика Яна слишком слабая, поэтому, столкнувшись с другой, куда более мощной, он легко попадет под ее влияние.

Поэтому-то любовная магия, различные привороты и присушки действуют на Яна очень быстро. Впрочем, порчу навести на него тоже проще простого - энергетическое поле парня не способно противостоять негативной энергии.