Мужчины с этими именами больше всего на свете любят лишь себя

Где пролегает тонкая грань между любовью к себе и нарциссизмом? По мнению специалистов, любить себя и восхищаться собой - совершенно нормально до тех пор, пока это не приобретает гипертрофированные формы. Одно дело похвалить себя за какое-то достижение, и совсем другое - постоянно петь себе дифирамбы по любому, даже самому ничтожному поводу. Эксперты в области эзотерики рассказали, какие имена носят мужчины, которые чрезмерно себя любят и смотрят на окружающих свысока.

Максим

Мужчины, которых родители нарекли именем Максим, действительно обладают целым рядом достойных качеств. Они умные, целеустремленные, упорные, однако все положительные черты может перечеркнуть одна-единственная негативная - речь идет о чрезмерной любви к себе. Максим довольно часто задирает нос, потому что считает себя непревзойденным идеалом, смотрит на окружающих с презрением и считает их неудачниками.

Поэтому общаться с ним бывает сложно.

Игнат

Обладатели редкого имени Игнат довольно часто считают себя исключительными и стараются как можно ярче выделиться из толпы. Они предпочитают яркий, а иногда даже эпатажный имидж, обзаводятся дорогими гаджетами, любят, когда окружающие обращают на них много внимания и делают комплименты. Кроме того, Игнат склонен к хвастовству - этот мужчина постоянно говорит о своих успехах, чтобы получить от друзей новую порцию восхищения в свой адрес.

Марк

Носитель имени Марк умен, талантлив, харизматичен. Коллеги, друзья, обычные прохожие на улице очень часто смотрят на него с восторгом, но Марку, как правило, для полного счастья нужно еще больше любви и внимания. Обладатель этого имени жаждет поклонения и в романтических отношениях.

Если партнерша не станет боготворить Марка и беспрестанно осыпать его комплиментами, он вряд ли задержится рядом с ней надолго.

Ильдар

Ильдар - мужчина, который ради восхищенных взглядов окружающих пойдет совершенно на что угодно. Нередко носители этого имени увлекаются зрелищными или экстремальными видами спорта, выбирают публичные профессии, чтобы постоянно находиться на виду.

Ради того, чтобы его имя было у всех на устах, Ильдар готов пойти даже на “черный пиар” или распустить о себе пикантные сплетни.

Ведь для него самое главное, чтобы люди о нем говорили, а уж что именно, не так важно.