Мужчины с этими именами без сожалений предадут детей: кровь для них вода

В представлении любого ребенка отец - это опора, защита, безопасность. К нему можно прийти с любой проблемой, бедой, вопросом, а взамен получить поддержку, помощь и честный ответ. К сожалению, не все дети могут назвать своего отца идеальным. Иногда тот попросту исчезает из жизни отпрыска и не вспоминает о нем. Такое поведение со стороны одного из самых близких родственников причиняет ужасную боль. Рассказываем, какие имена чаще всего носят самые безответственные папаши.

Артем

Мужчина, нареченный именем Артем, в глубине души сам всегда остается большим ребенком. Жизнь представляется ему увлекательным квестом, который необходимо пройти с самыми лучшими результатами: стать успешным и богатым, покорить сердца сотен женщин, накопить на своем банковском счете солидную сумму.

Вот только за всеми этими стремлениями “быстрее, выше, сильнее” Артем совершенно забывает о семье и ребенке.

Психологически он вообще не особенно готов к тому, чтобы стать отцом. Об отпрысках обладатель этого имени вспоминает, только когда ему нужно похвастаться их достижениями перед приятелями и коллегами.

Виктор

Обладатель этого имени - мечтатель, который постоянно витает в облаках. Нередко Виктор выбирает для себя творческие профессии, например, музыканта или художника, он хочет реализовать свой потенциал, но терпит крах. Потерпев неудачу, он способен собрать вещи и исчезнуть, чтобы “прийти в себя”.

Семье Виктора приходится мириться с таким положением дел.

Дети привыкли к тому, что “папе нельзя мешать”, сами они не подходят к нему за общением и лаской, а тот начисто забывает о своих отцовских обязанностях. Виктор может опомниться и раскаяться спустя годы, но потерянного доверия детей уже не вернуть.

Иван

Карьерист до мозга костей - так можно охарактеризовать мужчину, который носит имя Иван. Этот человек строит грандиозные планы, он намерен покорить все возможные высоты и получить за это соответствующие бонусы. Все мысли этого парня заполнены мечтами о блестящем карьерном будущем, материальных благах и солидной сумме на банковском счете.

Семья и дети видят Ивана только по вечерам или по праздникам.

Даже в выходные этот отец торопится в офис или на какое-нибудь мероприятие, организованное руководством. Ваня ищет новые полезные знакомства и связи, в то время как родные дети скучают по нему и не понимают, почему папа не может побыть с ними хотя бы час.