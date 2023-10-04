Мужчины с этими именами бегут от брака, как от огня

О том, что мужчины не слишком охотно идут к алтарю, известно уже давно. Пока дамы строят хитроумные планы, как затащить избранников под венец, те даже не помышляют о семье и детях. Некоторые парни любят свою свободу сильнее, чем остальные. Как правило, они носят определенные имена.

Даниил

Свободолюбивый Даниил не торопится связывать себя узами брака. Ему кажется, что как только он поставит штамп в паспорте, как окажется в клетке, из которой нет выхода. Куда больше, чем брак, обладателя этого имени привлекает возможность флиртовать с красотками, срываться в гости к друзьям в любое время суток и исчезать без предупреждения на несколько дней.

Даже встретив замечательную во всех отношениях девушку, которую любой другой мужчина немедленно позвал бы замуж, Даниил сомневается.

Можно потратить несколько лет на роман с ним, но так и не дождаться предложения руки и сердца. В результате избранница, не выдержав, уходит к более решительному и серьезно настроенному парню.

Никита

Обладатель этого имени известен своим импульсивным характером. Никогда нельзя предугадать, что именно Никита сделает в следующую минуту - его настроение способно меняться с удивительной скоростью. В романтических отношениях этот парень столь же непредсказуем. Уверенно можно говорить только об одном - жениться Никита не спешит.

Он уверен, что устроить свадьбу можно в любой момент.

С одной стороны, это действительно так, с другой - станет ли его девушка дожидаться того самого “момента”? Многим представительницам прекрасного пола хочется семью, детей, собственный дом, в то время как Никита может до пятидесятилетия размышлять, а действительно ли ему все это надо.

Ян

На первом (а также втором, пятом, десятом) свидании Ян производит на девушек неизгладимое впечатление. Галантный, вежливый, остроумный парень кажется идеальным кандидатом в мужья. К тому же обладатель этого имени - настоящий романтик, который не жалеет ни времени, ни средств на сюрпризы для своей избранницы. Но главный “сюрприз” ожидает ее в будущем.

В один прекрасный момент выяснится, что Ян не намерен двигаться дальше конфетно-букетного периода.

Перспектива жить вместе вызывает у обладателя этого имени ужас, поскольку, по его мнению, является “пробным периодом” брачного союза. Когда девушка начинает активно намекает на то, что пора сделать следующий шаг в отношениях, Ян бесследно исчезает.