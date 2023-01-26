Мужчины с этими именами — главные зануды среди знаков Зодиака

Когда отношения находятся на конфетно-букетной стадии, любые мелочи, связанные с избранником, умиляют и приводят в восторг. Даже привычка поправлять собеседника, если тот неправильно употребил то или иное слово, не так поставил ударение или перепутал Моне с Мане, кажется забавной и очаровательной. Однако в совместной жизни очень скоро педантизм партнера начнет изрядно подбешивать, а в один прекрасный день и вовсе выведет из себя. Эксперты рассказали, обладатели каких имен могут довести окружающих своим занудством до белого каления.

Георгий

Специалисты в сфере эзотерики утверждают - вступать в спор с Георгием чревато последствиями. Обладатель этого имени будет ловить своего оппонента на малейших ошибках и нестыковках, чтобы доказать свою правоту. Даже если вам по какой-то случайности удастся переспорить Георгия, он все равно найдет доказательства того, что прав, и с гордостью продемонстрирует их собеседнику.

Даже если со времен спора прошло уже полгода.

Сергей

Больших зануд, чем обладатели имени Сергей, еще поискать. Мужчины, которых родители нарекли этим именем, не признают иной точки зрения, кроме своей собственной. Они будет рады услышать от собеседника какое-нибудь ошибочное суждение и у всех на глазах указать на его невежество. Кроме того, Сергей любит высказывать свое мнение, даже если не разбирается в каком-то вопросе, а на все справедливые возражения находит миллион оправданий.

Петр

Петр - удивительно упертый мужчина, который не способен услышать и понять своего собеседника, потому что зациклен исключительно на себе. Разговор с обладателем этого имени напоминает диалог из пьесы театра абсурда: вы ему про Ерему, а он вам - про Фому. Достучаться до Петра и объяснить ему свою точку зрения практически нереально, с завидным упрямством и занудством он будет стоять на своем - и точка.

Проще гору с места сдвинуть, чем объяснить Петру, что он не прав.

Федор

Придираться по мелочам - любимое занятие мужчины по имени Федор. Вот уж кто поистине найдет прыщик на теле у слона и замучает всех вопросами, откуда он там появился и какой такой остолоп это допустил. Особенно тяжело приходится супруге Федора - практически ежедневно он мучает ее бесконечными замечаниями из-за еды, одежды, воспитания детей…