Мужчины с этими именами - магнит для успеха: вы в списке?

Похвастаться благосклонностью богини удачи может далеко не каждый. Поэтому счастливчикам, на долю которых выпало везение, завидуют и мечтают оказаться на их месте. Эксперты в сфере эзотерики убеждены: если вы хотите, чтобы сын был успешным в жизни, необходимо наречь его одним из этих трех имен. Оно послужит талисманом и притянет удачу к своему обладателю.

Андрей

Мужчина, нареченный этим именем, уверен в себе на все сто процентов. Быть может, именно это качество помогает ему добиться в жизни успеха. Люди чувствуют, когда кто-то наделен сильным внутренним стержнем, уважают его и всячески поддерживают. Высшим силам тоже по вкусу такие решительные и целеустремленные, как Андрей.

Обладатель этого имени как будто бы притягивает к себе везение.

Хотя, с другой стороны, все его достижения также можно считать плодами затраченных ранее усилий. Например, самые лучшие проекты на работе Андрею поручают не только потому, что он любимчик фортуны, а потому что руководство знает - никто, кроме него, не справится лучше.

Григорий

Григорий от природы наделен сильной энергетикой и ярким темпераментом. Это харизматичный и яркий мужчина, который всегда оказывается в центре внимания окружающих. Гриша похож на самых крутых киноперсонажей, его собственные дети и их друзья души в нем не чают и мечтать стать похожими на него, когда станут взрослыми.

Удача сопутствует Григорию во всем.

Обладатель этого имени с легкостью строит карьеру, еще в молодости находит свою единственную и счастливо живет с ней до конца своих дней. Больше всего на свете этот мужчина не любит какие-либо рамки и ограничения, поступает так, как считает нужным - и в итоге именно выбранный им вариант оказывается самым лучшим.

Руслан

Обладатель имени Руслан уникальным образом сочетает в себе рациональность и умение прислушиваться к внутреннему голосу. Разум и чувства, два “советника”, которые и других людей редко находятся в ладу, у этого мужчины, напротив, сосуществуют очень гармонично. Там, где разум Руслана упирается в тупик, на выручку приходит интуиция.

В сложных ситуациях мужчина, нареченный этим именем, в равной степени опирается на то и на другое.

В любом случае, ему всегда удается принять правильное решение и виртуозно избежать подводных камней. Окружающим остается только удивляться необыкновенной везучести Руслана и по-белому ему завидовать.