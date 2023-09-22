Мужчины с этими 3 именами становятся лучшими начальниками: подчиненные их обожают

“Как вы лодку назовете, так она и поплывет”, - гласит известное высказывание. Однако не стоит забывать, что у лодки есть капитан и от него тоже многое зависит. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладатели каких мужских имен чаще всего становятся прекрасными руководителями - в коллективе готовы их на руках носить.

Алексей

Мужчина, нареченный этим именем, может похвастаться удивительной внутренней силой. Уверенный, харизматичный, знающий себе цену - таким Алексей предстает перед своими подчиненными и легко становится для них авторитетом. В коллективе такого босса уважают и ценят, стремятся к тому, чтобы он был всем доволен.

Алексей не терпит небрежности в работе.

Если кто-то допустит серьезную ошибку - будет досконально разбираться в ситуации, пока не найдет причину. С провинившимися подчиненными строг, но справедлив. Кроме того, Алексей наделен отличным чувством юмора - хохмить без повода, конечно, он не станет, но может разрядить атмосферу удачной шуткой.

Дмитрий

Амбициозный Дмитрий всегда стремится на самую вершину карьерной лестницы. Он уверен - рано или поздно окажется в кресле начальника, и, как правило, так оно и случается. Дима не упускает ни единой возможности проявить себя и однажды получает деловое предложение, о котором давно мечтал. Быть боссом - это не просто самоцель, обладатель имени в самом деле может многое сделать на этой должности.

Став руководителем, Дмитрий уверенно ведет компанию и коллектив к новым успехам.

Это прекрасный стратег, который продумывает план развития бизнеса на несколько шагов вперед и не упускает возможности улучшить показатели, но без чрезмерной нагрузки на сотрудников. Оптимизация рабочего процесса - его постоянная забота.

Николай

Николай - настоящий трудоголик. Даже вернувшись домой после долгого дня в офисе, он продолжает решать деловые вопросы онлайн. Отвлечь его от работы сложно, но иногда это и не нужно. По той простой причине, что бизнес для Коли - вся его жизнь, он постоянно включен в процесс и не устает от этого.

Подчиненные готовы носить Николая на руках.

Во-первых, потому что он - сама справедливость. Никогда не станет нагружать ненужной работой, требовать невозможного и произносить классическое “Когда нужно было сдать отчет? Вчера”. А во-вторых, потому, что своим примером обладатель имени мотивирует коллектив и подталкивает к новым достижениям.