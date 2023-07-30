Мужчины с этими 3 именами становятся лучшим начальниками

Погода в офисе во многом зависит от начальника. Строгий, но при этом справедливый, мудрый, харизматичный - вот только несколько качеств, которыми должен обладать идеальный босс. По мнению экспертов в области эзотерики, чаще всего самые лучшие руководители носят эти три имени - подчиненные готовы петь им дифирамбы.

Александр

“Меньше слов и больше дела”, - вот, кажется, девиз Александра. Обладатель этого имени не станет тратить много времени на пустую болтовню, а сразу же начнет действовать. От работников руководитель с этим именем требует того же - сплетни, хиханьки да хаханьки в разгар рабочего дня не приветствуются, но и продуктивность становится во много раз выше.

Мужчина, нареченный именем Александр, наделен ярко выраженной харизмой и лидерскими качествами.

Именно он способен увлечь коллектив, зажечь общей идеей и мотивировать на трудовые подвиги. Начальника с этим именем подводить совершенно не хочется - напротив, подчиненные готовы даже к переработкам, лишь бы получить похвалу из его уст.

Алексей

Руководитель, нареченный именем Алексей, поначалу кажется сотрудникам темной лошадкой. Немногословный, требовательный, загадочный - таким он предстает перед подчиненными в первые недели совместной работы. Но очень скоро становится понятно, что босс с этим именем - это то, что нужно. Ему удается организовать рабочий процесс максимально продуктивно.

Новичкам Алексей кажется строгим и даже жестким, но эти качества он демонстрирует только в очень редких случаях - когда кто-то допустил серьезный косяк.

В сложных ситуациях, которые возникают в коллективе, обладатель этого имени разбирается внимательно и дотошно, но непременно найдет такое решение, которое никого не обидит и приведет к согласию.

Дмитрий

Мужчина, нареченный этим именем - прирожденный лидер и харизматик. По одному лишь внешнему виду Дмитрия понятно, что этот начальник твердо будет стоять на своем. Бизнес и общие задачи для него - святое, он готов тратить уйму личного времени и сил, чтобы привести компанию или отдел к самым высоким показателям. Можно сказать, что для Димы это вопрос чести.

Трудолюбивый и целеустремленный обладатель этого имени нередко начинает свой путь с рядовой должности, но благодаря своим личным и рабочим качествам быстро поднимается вверх по карьерной лестнице.

При этом Дмитрий, заняв место в кресле босса, не задирает нос, а относится к подчиненным с пониманием и уважением.