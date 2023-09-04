Мужчины с этими 3 именами могут удивить в постели: но не всех приятно

На счет раз - очарование, на счет два – разочарование.

Интимная близость - важная часть романтических отношений. Поэтому перед тем, как дело дойдет до постели, влюбленные то и дело гадают: каким окажется партнер, страстным или нежным? Дерзким или чувственным? Однако совсем не факт, что мужчина, показавшийся поначалу идеальным любовником, не принесет разочарования в дальнейшем. Рассказываем, какие имена носят парни, которые способны впечатлить девушку, а после все испортить своим поведением.

Вячеслав

Темпераментный Вячеслав способен удивить даже самую искушенную женщину. Обладатель этого имени знает толк в искусстве нежной страсти, он непременно найдет подход к избраннице - если она без ума от красивых слов, осыпет комплиментами, если любит эксперименты - предложит что-нибудь пикантное и редкое.

Правда, как известно, и на солнце бывают пятна.

Вячеслав кажется идеальным любовником, но в определенный момент ему становится скучно рядом с одной женщиной. Как только обладатель имени понимает, что девушка попалась на крючок, он теряет к ней интерес. Поэтому роман с ним может закончиться жестоким разочарованием.

Егор

Романтичный и чувственный - два слова, которые лучше всего характеризуют Егора. Мужчина, нареченный этим именем, готов на все, чтобы доставить удовольствие своей даме. Ему нравится выполнять капризы избранницы, предугадывать и воплощать в реальность самые безумные желания. Это делает его поистине незабываемым любовником.

Одна беда - частенько Егор останавливает свой выбор на женщине, которая уже состоит с кем-то в отношениях.

Он будет добиваться благосклонности возлюбленной с редкостным упорством и в итоге получит желаемое. Почему так? Видимо, срабатывает старая как мир установка, что запретный плод - самый сладкий.

Роман

Яркий и экспрессивный Роман вскружит голову любой красотке. Сложно не попасть под обаяние этого парня - чтобы произвести впечатление, ему достаточно улыбнуться новой знакомой, пошутить, отпустить несколько комплиментов. Харизма Романа настолько велика, что он в два счета завоевывает женские сердца.

Интим с Романом просто незабываем, но, как говорится, есть один нюанс.

Обладатель этого имени не торопится вступать в продолжительные отношения. После фееричной ночи девушка уже строит планы на совместную жизнь, а Роман оглядывается по сторонам в поисках нового объекта страсти.