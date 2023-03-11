Мужчины разбегаются в ужасе: что не так с этой красавицей-моделью (фото)

Кортни Стодден прекрасно разбирается в том, как с превосходной внешностью выставить себя на посмешище. Красотка может похвастаться стройной фигурой с соблазнительными формами, но мужчины не спешат звать ее на свидания.

Звезда американских реалити-шоу одним своим видом заставляет представителей противоположного пола разбегаться в ужасе. Всему виной стал слишком странный вкус в одежде. После каждого выхода Стодден в свет публика невольно задается вопросом о том, все ли в порядке с моделью.

Так, однажды Кортни позировала перед камерами, облачившись в купальник из листьев салата. В другой раз она примерила топ с конусами в районе груди, чем вызвала шквал критики в свой адрес.

Многие осуждают звезду за излишне провокационные наряды. Тем не менее блондинка и не думает прислушиваться к мнению посторонних, продолжая делать выбор в пользу глубокого декольте, мини и обуви на высоких шпильках.