Мужчины потеряли покой, увидев кадры с Медведевой без одежды: они, правда, завораживают

Евгения Медведева не претендует на звание скромницы. Фигуристка не боится обнажаться на публике, чем только радует представителей противоположного пола.

Ранее поклонники активно обсуждали горячую фотосессию двукратной чемпионки мира для журнала Maxim. Полуобнаженная спортсменка украсила собой обложку издания для мужчин, чего многие от нее явно не ожидали.

Теперь знаменитость вновь заставила противоположный пол потерять покой. В своих социальных сетях Медведева опубликовала видео, где предстала без одежды.

Звезда фигурного катания отправилась в «долгожданный и заслуженный» отпуск на Мальдивы. Эффектная брюнетка, облачившись в бикини, показала подписчикам, как расслабляется на пляже в гамаке.

Фанаты пришли в восторг от подтянутой фигуры Медведевой и пожелали ей отличного отдыха.